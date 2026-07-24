Датская журналистка рассказала, в чем главная слабость украинской армии
Корреспондент датской телерадиокомпании DR Матильде Кимер заявила, что украинская армия испытывает острую нехватку людей, готовых отправиться на фронт. По ее оценке, этот вопрос стал главной уязвимостью ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
Военное руководство рассчитывает на возвращение граждан, уехавших из страны, и на тех мужчин, кто остается на Украине, но избегает призыва. Журналистка указала на масштаб дефицита личного состава. По ее словам, мобилизационная кампания усиливает напряжение в обществе. В частности, она обратила внимание на конфликты жителей с сотрудниками военкоматов, занимающимися набором военнослужащих.
В конце июня власти Дании представили инициативу, ограничивающую возможность получить временный вид на жительство для украинцев призывного возраста. На Украине тем временем регулярно появляются сообщения о жалобах на действия представителей территориальных центров комплектования во время мобилизационных мероприятий.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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