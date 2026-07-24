Датская журналистка рассказала, в чем главная слабость украинской армии

24 июля 2026, 07:22

Датская журналистка назвала дефицит новобранцев ключевой проблемой ВСУ

Фото: iStock/Irina Piskova

Корреспондент датской телерадиокомпании DR Матильде Кимер заявила, что украинская армия испытывает острую нехватку людей, готовых отправиться на фронт. По ее оценке, этот вопрос стал главной уязвимостью ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.