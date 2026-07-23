23 июля 2026, 16:22

Генерал Липовой: перестановки в силовом блоке Украины указывают на хаос во власти

Фото: iStock/sandsun

Перестановки в силовом блоке Украины указывают на хаос, образовавшийся в структуре власти страны. Такое мнение выразил председатель президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.





Напомним, Зеленский назначил исполняющим обязанности министра обороны Украины генерала Евгения Хмару, однако, согласно Конституции страны, этот пост может занимать только гражданское лицо. При этом кандидатуру главкома ВСУ должен предлагать именно министр обороны. При этом глава киевского режима лично назначил на пост Михаила Драпатого.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Липовой отметил, что перестановки в силовом блоке Украины только усугубляют неразбериху, которая сложилась там ранее. Зеленский, который уже давно утратил свою легитимность, забыв про Конституцию собственной страны, делает назначения, отвечающие его собственным интересам.





«Неразбериха со статусом генерала Евгения Хмары и генерала Михаила Драпатова является очередным подтверждением того хаоса, который сейчас наблюдается в структурах власти Украины», — подчеркнул генерал-майор.