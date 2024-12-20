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По словам беженки из села Веселый Гай в Донецкой Народной Республике, солдаты ВСУ отказывали в медпомощи жителям Анновки при ранениях. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.
Как отметила женщина, власти Украины понимали, что мирные жители ждали прихода российских солдат, из-за чего их не обеспечивали медицинской помощью.
Также беженка рассказала историю, когда раненый мирный житель три часа истекал кровью и скончался. Как оказалось, пострадавшего некому было вывезти с опасной территории. Женщина отметила, что в Анновке было много погибших, при этом украинская сторона не собиралась помогать жителям.
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Иван Мусатов