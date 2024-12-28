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Беженка из ДНР: военные из Украины убили семью, которая месяц готовила им еду

Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военные убили семейную пару, которая на протяжении месяца готовила им еду. Этим поделилась беженка из города Селидово в Донецкой Народной Республике Елена Николаенко с РИА Новости.


Как рассказала Елена, семейной паре было около 50 лет. Их дочь уехала за границу, а убитые Татьяна и Сергей не хотели оставлять свой дом и остались в ДНР. Семейная пара на протяжении месяца трижды в день готовила еду и давала продукты солдатам ВСУ. Отмечается, что военные заселились рядом с убитыми.

После семейная пара перестала появляться. Когда российские солдаты вошли в город, Елена спросила у них о судьбе пропавших. Беженку пригласили на опознание тел, которыми и оказались Татьяна с Сергеем. Как уточнила Елена, тело женщины лежало в коридоре, так как она, видимо, пыталась сбежать. Сергей был убит сразу.

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#военные
#солдаты
#днр
#всу
Слюсарь: над Ростовской областью за ночь ликвидировали 17 беспилотников ВСУ
28 декабря 2024, 06:30

Фото: iStock/NiseriN

Прошедшей ночью над Ростовской областью было уничтожено и подавлено 17 беспилотников ВСУ. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью силами и средствами ПВО над Ростовской областью было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 БПЛА», — поделился Слюсарь в своем telegram-канале.

В частности беспилотники совершили атаку на Каменск и Новошахтинск, а также на Родионово-Несветайский, Усть-Донецкий, Красносулинский районы. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет. Информация уточняется.

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МГЛУ: сотни тысяч украинцев осуществляют мошеннические звонки на номера россиян
28 декабря 2024, 04:47

Фото: iStock/JuYochi

Как рассказал заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев, сотни тысяч украинских граждан осуществляют мошеннические звонки на номера россиян. Этим эксперт поделился с РИА Новости.
«Это в подавляющем большинстве украинцы, у них сотни тысяч людей вовлечены в эти мошеннические схемы», — говорится в сообщении.

Силантьев рассказал, что на Украине расположено около трех тысяч офисов, где мошенники звонят россиянам. В Днепропетровске задействовано свыше 60 тысяч граждан в данной схеме. Эксперт назвал такое явление полноценной отраслью злодейской экономики. Ежедневно граждане России получают до 20 миллионов звонков с мошеннических номеров Украины.

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#мошенники
#украина
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Гусев: в Воронежской области сбили свыше 10 беспилотников ВСУ
28 декабря 2024, 03:49

Фото: iStock/yucelyilmaz

В пригороде Воронежа и ряде районов области было сбито свыше 10 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и в нескольких районах области обнаружены и уничтожены более десяти БПЛА», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Гусев отметил, что по предварительной информации пострадавших нет. В результате падения обломков в одной из районов области произошел обрыв контактной сети на железной дороге. В связи с этим ожидается задержка ряда поездов. Оперативные службы работают над устранением последствий. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

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#губернатор
#бпла
#взрывы
#опасность
#всу
#пво
#воронежская область
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Бывший солдат ВСУ Кошелек: украинцы в заложниках у западных спецслужб
28 декабря 2024, 03:40

Фото: iStock/sandsun

По словам бывшего солдата ВСУ Владимира Кошелека, украинцы стали заложниками западных спецслужб из-за действий киевского режима и его кураторов. Слова медика из добровольческого отряда «имени Максима Кривоноса» приводит РИА Новости.
«Твоя жизнь принадлежит не тебе, даже не украинской власти, а принадлежит западным спецслужбам. Украинский народ - не то, что я считаю, что он в заложниках, а он на самом деле в заложниках», — поделился военный.

Свои слова Кошелек объяснил тем, что сейчас украинский народ не может самостоятельно решать свою судьбу. Также в стране отсутствует возможность выборов, а жители не могут покинуть Украину.

Решением проблемы Кошелек видит полный отказ от влияния Запада. Когда медиа и силовые структуры Украины станут самостоятельными, тогда требуется честный разговор властей с народом.

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#сша
#украина
#зеленский
#всу
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Соскин: Зеленский хотел подкупить Вучича, чтобы Сербия не принимала украинцев
28 декабря 2024, 02:17

Фото: iStock/Oakozhan

Владимир Зеленский хотел подкупить президента Сербии Александра Вучича, чтобы его страна не принимала украинских беженцев. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленский сейчас настаивает, чтобы Сербия не принимала украинское население, которое бежит из страны под названием Украина Зеленского, Концлагерь. Видно он говорил, что, если я тебе порешаю что-то, ну как этому Фицо предложил. Говорит, сколько тебе надо? Вот я тебе могу 500 миллионов там с российских активов дать», — предположил Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По словам эксперта, такой разговор между Зеленским и Вучичем мог произойти в ходе их телефонного звонка. Напомним, что в четверг глава Сербии рассказал о созвоне с главой киевского режима, в котором обсуждалось возможность визитов в будущем, а также сотрудничество двух государств.

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#сотрудничество
#украина
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#зеленский
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В городе Николаев на Украине сильные взрывы
28 декабря 2024, 02:05

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

В городе Николаев на Украине прогремели взрывы. Об этом пишет украинское издание «Общественное».
«В Николаеве слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Информация была передана корреспондентом с места происшествия. Отмечается, что взрывы случились на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Подробностей об инциденте пока нет.

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#взрывы
#происшествия
#украина
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ВСУ за пятницу четыре раза обстреляли ДНР, выпустив шесть боеприпасов
28 декабря 2024, 01:36

Фото: iStock/Standart

ВСУ за сутки четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив шесть боеприпасов. Об этом рассказало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем telegram-канале.
«Четыре факта вооруженных атак ВФУ», — заявили в ведомстве.
Атака ВСУ была зафиксирована на горловском направлении. Всего по территории ДНР выпущено шесть боеприпасов. В результате происшествия погиб один местный житель. Также сообщается, что двое человек получили ранения.

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#украина
#днр
#всу
#ракеты
#атака
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Сенатор конгресса США Ли: Украина стала универсальным символом отмывания денег
28 декабря 2024, 01:24

Фото: iStock/Andrii Atanov

Сенатор конгресса США Майк Ли заявил, что Украина превратилась в универсальный символ отмывания денег. Об этом политик написал в соцсети X.
«Пожалуйста, не надо больше денег Украине. Они могут отмыть так много», — написал Ли.

Свое заявление сенатор сделал по поводу новости об очередном пакете военной помощи для Украины. Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует это сделать до окончания срока правления страной. К своему тексту Ли добавил фото украинского флага с подписью «универсальный символ отмывания денег».

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#сша
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#зеленский
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Шольц не будет поставлять ракеты Taurus Украине из-за конфликта между РФ и НАТО
27 декабря 2024, 23:36

Фото: iStock/PavelRodimov

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не будет поставлять крылатые ракеты Taurus Украине, чтобы не допустить военного конфликта между РФ и НАТО. Об этом глава Германии высказался в интервью новостному порталу t-online.
«Курс социал-демократического канцлера ясен: мы поддерживаем Украину настолько сильно, насколько это возможно. В то же время мы действуем осмотрительно, чтобы не допустить эскалации, войны между Россией и НАТО. Именно поэтому я дал понять, что не буду поставлять крылатые ракеты Taurus», — заявил Шольц.
Также глава Германии выступил с критикой кандидата в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Последний изначально выступал за поставки Taurus Киеву, а после счел данный вариант ненужным. Но уже в октябре Мерц выставил своеобразный ультиматум о поставках. Такой подход Шольц назвал опасным зигзагообразным курсом.

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