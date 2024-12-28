Беженка из ДНР: военные из Украины убили семью, которая месяц готовила им еду

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Украинские военные убили семейную пару, которая на протяжении месяца готовила им еду. Этим поделилась беженка из города Селидово в Донецкой Народной Республике Елена Николаенко с РИА Новости.
Как рассказала Елена, семейной паре было около 50 лет. Их дочь уехала за границу, а убитые Татьяна и Сергей не хотели оставлять свой дом и остались в ДНР. Семейная пара на протяжении месяца трижды в день готовила еду и давала продукты солдатам ВСУ. Отмечается, что военные заселились рядом с убитыми.
После семейная пара перестала появляться. Когда российские солдаты вошли в город, Елена спросила у них о судьбе пропавших. Беженку пригласили на опознание тел, которыми и оказались Татьяна с Сергеем. Как уточнила Елена, тело женщины лежало в коридоре, так как она, видимо, пыталась сбежать. Сергей был убит сразу.
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Иван Мусатов