Слюсарь: над Ростовской областью за ночь ликвидировали 17 беспилотников ВСУ

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Прошедшей ночью над Ростовской областью было уничтожено и подавлено 17 беспилотников ВСУ. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью силами и средствами ПВО над Ростовской областью было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 БПЛА», — поделился Слюсарь в своем telegram-канале.
В частности беспилотники совершили атаку на Каменск и Новошахтинск, а также на Родионово-Несветайский, Усть-Донецкий, Красносулинский районы. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет. Информация уточняется.
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