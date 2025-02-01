​Беженка из ДНР: ВСУ минометным снарядом убили шесть мирных жителей

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Солдаты ВСУ минометным снарядом убили шесть мирных жителей. Об этом рассказала беженка из недавно освобожденной Новоселидовки в ДНР Лилия Хатько.
«Когда у нас погибло 6 человек, это было самое страшное. Пришли соседи, они там так дружно жили, они все собирались уезжать <…> прилетела мина украинская, прямо ему во двор. И все погибли, все», — поделилась беженка с РИА Новости.
По словам Лилии, трое убитых являлись членами одной семьи, а еще трое соседями. При этом среди погибших была одна девочка с матерью и дедушкой. Возраст убитых не уточняется.
Село Новоселидовка из Донецкой Народной Республики расположено на севере от Курахово. Оно было освобождено 19 ноября.
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Иван Мусатов