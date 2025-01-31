Красный Крест раскритиковал украинскую армию за расправу над жителями села Русское Поречное в Курской области

В метро Барселоны на центральной станции «Арагон» прошла акция протеста против поддержки Украины за счет повышения налогов в Испании. Об этом сообщают «Известия». Протестующие, как отмечается, носили маски с заклеенными черным скотчем ртами, как символ запрета на критику бюджетных трат.