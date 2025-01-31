Красный Крест раскритиковал украинскую армию за расправу над жителями села Русское Поречное в Курской области

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В Международном Комитете Красного Креста (МККК) дали свой комментарий о расправах ВСУ над жителями села Русское Поречное в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя организации Фатиму Сатор.
По ее словам, гражданское население и их имущество должны быть защищены во время вооруженных конфликтов, что является краеугольным камнем международного гуманитарного права (МГП). При этом Красный Крест формирует особую защиту уязвимых групп, таких как женщины, дети и перемещенные лица.
«МГП предписывает, что с гражданскими лицами, находящимися во власти вражеских сил, следует обращаться гуманно при любых обстоятельствах, без какой-либо дискриминации. Они должны быть защищены от всех форм насилия и унижающего достоинство обращения, включая пытки и убийства», — заявила агентству Сатор.
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Иван Мусатов