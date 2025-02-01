Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВСУ за сутки 42 раза обстреляли ДНР 119 боеприпасами

ВСУ за сутки 42 раза обстреляли ДНР 119 боеприпасами

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

За прошедшие сутки украинские войска нанесли по Донецкой Народной Республике 42 удара и выпустили 119 боеприпасов. Об этом рассказали в управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.


«Сорок два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины)... Всего выпущено 119 единиц различных боеприпасов», — написали в telegram-канале ведомства.

ВСУ проводили обстрелы по горловскому направлению. Было повреждено 17 жилых домов, семь автомобилей, автобус, коммунальная техника и семь объектов гражданской инфраструктуры. Также известно о ранении 12 человек.

Читайте также:

Трамп: США ведут серьезное обсуждение завершения конфликта на Украине с Россией

The Times: Евросоюз попросил у США помощь для миротворческой миссии на Украине

Богомаз: Брянскую область атакуют беспилотники
#всу
#украина
#днр
#обстрел
Журналист Карлсон обвинил Зеленского в продаже Украины
01 февраля 2025, 02:29

Фото: iStock/Silent_GOS

Американский журналист Такер Карлсон обвинил Владимира Зеленского в продаже Украины и превращении в лакея Запада. Об этом он сказал британскому тележурналисту Пирсу Моргану.
«Он чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну. Украинцы отлично знают, что он обогащается и что это делает все руководство страны», — заявил о Зеленском Карлсон.

К тому же журналист отметил, что глава киевского режима подходит под определение диктатора. Как пояснил Карлсон, Зеленский не избранный президент, запретивший религиозную конфессию и языковую группу. Также лидера киевского режима журналист обвинил в убийстве своих политических оппонентов.

Еще Карлсон высказался о негативном влиянии поддержки Киева на национальные интересы США. По его словам, это приводит к потере доллара как мировой резервной валюты.

Читайте также:

Дубинский: через пол года у ВСУ не сотанется солдат на фронте из-за дезертирств

Трамп: США ведут серьезное обсуждение завершения конфликта на Украине с Россией

В ЕС произошел раскол из-за споров об отправке миротворцев НАТО на Украину
#сша
#журналист
#президент
#страны
#зеленский
#такер карлсон
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дубинский: через пол года у ВСУ не сотанется солдат на фронте из-за дезертирств
01 февраля 2025, 02:12

Фото: iStock/Anna_Anikina

Через шесть месяцев у ВСУ могут закончиться солдаты на фронте, если в рядах украинской армии сохранится такой же уровень массового дезертирства. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который сейчас пребывает в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Зная о колоссальных потерях, проблемах с мобилизацией, колоссальном СЗЧ (Случаях самовольного оставления части), которое приведет к тому, что через шесть месяцев на фронте будет зеро человек — ноль», — сказал депутат во время эфира своего YouTube-канала.

При этом Дубинский отметил, что Владимир Зеленский продолжает заявлять о победе в конфликте с позиции силы, хотя у ВСУ наблюдаются массовые случаи дезертирства. Депутат уточнил, глава киевского режима делает это так как знает, что после завершения боевых действий ему придется ответить перед законом за совершенные преступления. В качестве них Дубинский назвал поломанные жизни миллионов рублей, убийство сотен тысяч человек и предательство украинского народа.

Читайте также:

ВСУ за сутки 42 раза обстреляли ДНР 119 боеприпасами

Красный Крест раскритиковал украинскую армию за расправу над жителями села Русское Поречное в Курской области

В ОНН выступили против убийства гражданских в Курской области после вопроса о зверствах ВСУ
#депутат
#владимир зеленский
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп: США ведут серьезное обсуждение завершения конфликта на Украине с Россией
01 февраля 2025, 01:31

Фото: iStock/Waldemarus

По словам президента США Дональда Трампа, он ведет очень серьезное обсуждение с Россией вопроса о завершении украинского конфликта. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.
«Мы ведем очень серьезные обсуждения… с Россией, да», — ответил Трамп на вопрос о диалоге с РФ по урегулированию конфликта на Украине.

При этом президент Штатов пообещал поговорить с главой РФ Владимиром Путиным о завершении украинского кризиса. Он отметил, что, возможно, достигнет чего-то существенного. Трамп вновь заявил о том, что намерен положить конец конфликту на Украине.

Ранее «Радио 1» писало о цели американского президента остановить украинский кризис дипломатическим путем. Он считает, что сейчас необходимо немедленное прекращение конфликта.

Читайте также:

В ОНН выступили против убийства гражданских в Курской области после вопроса о зверствах ВСУ

Красный Крест раскритиковал украинскую армию за расправу над жителями села Русское Поречное в Курской области

В ЕС произошел раскол из-за споров об отправке миротворцев НАТО на Украину
#президент
#кризис
#рф
#трамп
#россия
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
The Times: Евросоюз попросил у США помощь для миротворческой миссии на Украине
01 февраля 2025, 01:14

Фото: iStock/Mike-Hon

Евросоюз запросил у США воздушную поддержку для реализации миротворческой миссии на Украине. Об этом сообщает The Times с ссылкой на источник в правительстве Великобритании.
«Европа сама может выделить наземные силы в случае необходимости. Но министры просят США предоставить воздушную защиту», — пишут в газете.

Также в ЕС надеются на поддержку Штатов в предоставлении систем ПВО и разведывательных технологий. При этом Великобритания может направить на Украину от 10 до 25 тысяч военных.

Ранее «Радио 1» писало о расколе в Евросоюзе из-за намерений Британии и Франции направить миротворцев НАТО на Украину. Данную инициативу не поддержали страны Балтии и Польши. Они опасаются, что это снизит защищенность приграничных с РФ стран НАТО.

Читайте также:

В Одессе ракета ударила по отелю «Бристоль», где отдыхали иностранные наемники

У финала украинского конфликта есть лишь два сценария

Национальная разведка США намеревается содействовать переговорам по Украине
#сша
#европа
#страны
#великобритания
#ес
#нато
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Предприятие «СИБУР-Кстово» приостановило работу из-за атаки беспилотника ВСУ
01 февраля 2025, 00:37

Фото: iStock/Distortion Media

Промышленное предприятие «СИБУР-Кстово» временно приостановило свою работу из-за падения обломков беспилотника ВСУ и последующего пожара. Об этом пишет ТАСС.
«На территории предприятия «СИБУР-Кстово» ведутся работы по устранению последствий падения обломков сбитого БПЛА. Основные установки находятся в резервном режиме, отгрузка продукции временно не производится», — говорится в сообщении.

В предприятии уточнили, что после ликвидации возгорания будет проведен осмотр оборудования и сделан ремонт там, где он потребуется. При этом СИБУР продолжит обеспечивать своих клиентов продукцией с других производственных площадок.

Читайте также:

Богомаз: Брянскую область атакуют беспилотники

В Одессе ракета ударила по отелю «Бристоль», где отдыхали иностранные наемники

В ОНН выступили против убийства гражданских в Курской области после вопроса о зверствах ВСУ
#ремонт
#бпла
#предприятия
#беспилотник
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Богомаз: Брянскую область атакуют беспилотники
01 февраля 2025, 00:21

Фото: iStock/rancho_runner

Брянская область подверглась налету вражеский беспилотников, чью атаку сейчас отражают средства ПВО. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Также Богомаз отметил, что средства ПВО работают над обнаружением и уничтожением воздушных целей.

Ранее «Радио 1» сообщало о прилете ракеты в отель «Бристоль» в Одессе. Там базировались иностранные наемники, а именно бойцы британского SAS.

Читайте также:

В ОНН выступили против убийства гражданских в Курской области после вопроса о зверствах ВСУ

Красный Крест раскритиковал украинскую армию за расправу над жителями села Русское Поречное в Курской области

В ЕС произошел раскол из-за споров об отправке миротворцев НАТО на Украину
#губернатор
#бпла
#пво
#брянская область
#александр богомаз
#беспилотник
#дрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Одессе ракета ударила по отелю «Бристоль», где отдыхали иностранные наемники
01 февраля 2025, 00:09

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

В Одессе ракета поразила отель «Бристоль» в центре города, где базировались иностранные наемники. Об этом рассказал военкор Евгений Лисицын.
«Сегодня ракетный удар по Одессе пришелся по отелю «Бристоль», где жили и отдыхали иностранные наемники. В частности, спецы SAS из Великобритании», — написал корреспондент в своем telegram-канале.

Также о сильном взрыве в отеле писали украинские СМИ. К тому же в городе действует воздушная тревога.

Ранее «Радио 1» писало, что страны Евросоюза сошлись в конфронтации по поводу отправки миротворцев на Украину. Великобритания и Франция выступили за размещение своих вооруженных сил в стране, тогда как Польша и страны Балтики не поддержали данную инициативу.

Читайте также:

В ОНН выступили против убийства гражданских в Курской области после вопроса о зверствах ВСУ

Красный Крест раскритиковал украинскую армию за расправу над жителями села Русское Поречное в Курской области

Боец ВС РФ Шустрый рассказал о взятии бункера генералов НАТО в Часовом Яре в ДНР
#великобритания
#вс рф
#удар
#воздушная одесса
#ракетный удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ОНН выступили против убийства гражданских в Курской области после вопроса о зверствах ВСУ
Дюжаррик: в ОНН выступают против убийства мирных жителей в Курской области
31 января 2025, 23:49

Фото: iStock/Askolds

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что международная организация выступает против убийства мирный жителей Курской области. Такой комментарий он дал на вопрос о зверствах ВСУ в селе Русское Поречное.
«Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения, независимо от того, находятся ли они в Российской Федерации или на Украине», — ответил Дюжаррик РИА Новости.

Также против убийства мирных жителей в Курской области выступила и представитель Красного Креста Фатима Сатор. Она отметила, что в комитете организовывают защиту гражданского населения во время вооруженных конфликтов. При этом неприкосновенность мирных жителей и их имущества является краеугольным камнем международного гуманитарного права.

Читайте также:

Боевики ВСУ убивали жителей Русского Поречного, которые пытались оказать сопротивление

«‎Я её поставил на колени»: боевик ВСУ рассказал об изнасиловании и убийстве под Курском

СК установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя курского села
#права
#всу
#украина
#курская область
#оон
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Красный Крест раскритиковал украинскую армию за расправу над жителями села Русское Поречное в Курской области
Красный Крест прокомментировал расправу ВСУ над жителями Курской области
31 января 2025, 23:28

Фото: iStock/Olena_Z

В Международном Комитете Красного Креста (МККК) дали свой комментарий о расправах ВСУ над жителями села Русское Поречное в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя организации Фатиму Сатор.
По ее словам, гражданское население и их имущество должны быть защищены во время вооруженных конфликтов, что является краеугольным камнем международного гуманитарного права (МГП). При этом Красный Крест формирует особую защиту уязвимых групп, таких как женщины, дети и перемещенные лица.

«МГП предписывает, что с гражданскими лицами, находящимися во власти вражеских сил, следует обращаться гуманно при любых обстоятельствах, без какой-либо дискриминации. Они должны быть защищены от всех форм насилия и унижающего достоинство обращения, включая пытки и убийства», — заявила агентству Сатор.

Читайте также:

Боевики ВСУ убивали жителей Русского Поречного, которые пытались оказать сопротивление

«‎Я её поставил на колени»: боевик ВСУ рассказал об изнасиловании и убийстве под Курском

СК установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя курского села
#имущество
#права
#женщины
#население
#всу
#курская область
#украина
#красный крест
Следите за нашими новостями
в удобном формате