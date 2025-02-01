ВСУ за сутки 42 раза обстреляли ДНР 119 боеприпасами

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За прошедшие сутки украинские войска нанесли по Донецкой Народной Республике 42 удара и выпустили 119 боеприпасов. Об этом рассказали в управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«Сорок два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины)... Всего выпущено 119 единиц различных боеприпасов», — написали в telegram-канале ведомства.
ВСУ проводили обстрелы по горловскому направлению. Было повреждено 17 жилых домов, семь автомобилей, автобус, коммунальная техника и семь объектов гражданской инфраструктуры. Также известно о ранении 12 человек.
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