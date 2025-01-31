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Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что международная организация выступает против убийства мирный жителей Курской области. Такой комментарий он дал на вопрос о зверствах ВСУ в селе Русское Поречное.
«Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения, независимо от того, находятся ли они в Российской Федерации или на Украине», — ответил Дюжаррик РИА Новости.
Также против убийства мирных жителей в Курской области выступила и представитель Красного Креста Фатима Сатор. Она отметила, что в комитете организовывают защиту гражданского населения во время вооруженных конфликтов. При этом неприкосновенность мирных жителей и их имущества является краеугольным камнем международного гуманитарного права.
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Иван Мусатов