Российские военные сорвали ротацию ВСУ в ДНР

06 февраля 2026, 05:57

Фото: iStock/Irina Piskova

FPV-дроны добровольческого корпуса Южной группировки войск не дали ВСУ совершить ротацию на краматорско-дружковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.





В ведомстве уточнили, что операторы БПЛА методично уничтожали автотехнику противника. После обнаружения цели по ней сразу же наносился удар FPV-дроном, управляемым по волоконно-оптическому кабелю.



«Два замаскированных пикапа ВСУ разведчики добровольческого корпуса выявили во дворах домов частного сектора одного из прифронтовых населенных пунктов. Еще одна машина была обнаружена в лесополосе, прилегающей к поселку», — отметили в Минобороны.