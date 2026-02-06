Военнослужащий ВСУ изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в новогоднюю ночь

06 февраля 2026, 07:30

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В ночь на 31 декабря в одном из населенных пунктов Украины произошел шокирующий инцидент. 47-летний военнослужащий 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, находясь в отпуске, напал на несовершеннолетнюю. Об этом пишут украинские СМИ.