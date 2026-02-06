Военнослужащий ВСУ изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в новогоднюю ночь
В ночь на 31 декабря в одном из населенных пунктов Украины произошел шокирующий инцидент. 47-летний военнослужащий 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, находясь в отпуске, напал на несовершеннолетнюю. Об этом пишут украинские СМИ.
Девушка осталась на ночевку у подруги, которая живет с подозреваемым и его сыном. Потерпевшая рассказала следователям, что нападавший пытался запугать ее, поэтому она долго не решалась обратиться за помощью. Однако ей удалось вырваться и сбежать. Позже украинка сообщила о случившемся родным и правоохранителям. По ее словам, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней. Ситуация вызывает общественное возмущение.
