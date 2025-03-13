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Беженка из Курахово: украинские волонтеры вывозили раненых из ДНР за деньги

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

По словам беженки из города Курахово Ларисы, украинские волонтеры соглашались вывезти раненных жителей из ДНР за деньги. Этим женщина поделилась с РИА Новости.
«Когда соседку ранило, мы стали больше бояться и вообще перестали выходить. И мы ей вызвали волонтеров, ее вывезли волонтеры - вывезли ее платно», — рассказала Лариса с агентству.

Сын женщины добавил, что волонтеры брали по 30 тысяч гривен за вывоз раненых из зоны боевых действий. Согласно курсу, данная сумма равняется около 700 долларам.

Семья отметила, что хотела переждать боевые действия. Жители заранее делали запасы еды и воды в подвалах, от куда не выходили.

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#всу
#украина
#днр
Хинштейн: нет сомнений в скорой победе над ВСУ в Курской области
13 марта 2025, 04:18

Фото: iStock/IherPhoto

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, в скорой победе над ВСУ в регионе нет никаких сомнений. Об этом градоначальник заявил ТАСС.
«Враг хотел уничтожить наши села, наши города. Он хотел поставить нас на колени, но у него это не вышло. <...> В победе, в скором освобождении вообще нет никаких сомнений», — поделился Хинштейн с агентством.

К тому же губернатор рассказал о сегодняшней картине боев в Курской области. Хинштейн отметил, что список освобожденных сел в приграничье более чем внушительный. Глава региона пообещал восстановить и отстроить города, разрушенные после вторжения украинской армии в Курскую область.

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#губернатор
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#александр хинштейн
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Трамп признал факт войны НАТО с Россией на Украине
13 марта 2025, 04:06

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Дональд Трамп признал факт войны между НАТО и Россией на территории Украины. Об этом американский лидер заявил в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
«Деньги поступали миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила большую часть этих денег, ведя эту ужасную войну», — заявил Трамп.

Также в ходе встречи президент США поделился своим мнением о будущем его страны в составе НАТО. Трамп отметил необходимость справедливого отношения к Штатам со стороны других стран альянса. К тому же Вашингтон перестанет помогать тем участникам НАТО, кто не выполняет финансовых обязательств перед альянсом.

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В курской Судже и ее окрестностях нашли около 100 пропавших без вести граждан
13 марта 2025, 01:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Курской области были найдены около 100 граждан, которые ранее числились пропавшими без вести. Об этом рассказал помощник главы МЧС РФ Юрий Мезинов.
«Важно, что 90% процентов тех, кого мы вывозим, а это больше 100 человек уже на этот момент, я точно сейчас не знаю цифру, но 90% у нас в списках без вести пропавших. То есть это семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник», — рассказал Мезинов РИА Новости.

Речь идет о гражданах, с которыми пропала связь после вторжения украинских войск в Курскую область. В частности пропавшие являлись жителями Суджи и ее окрестностей.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что украинские солдаты бьют кассетными боеприпасами по группам, которые эвакуируют жителей Суджи и близлежащих населенных пунктов. Обстановку военноначальник охарактеризовал как очень тяжелую.

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#курская область
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Алаудинов: ВСУ бьют кассетными боеприпасами по группам эвакуации жителей Суджи
13 марта 2025, 00:46

Фото: iStock/Mariia Kokorina

По словам командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майора Апти Алаудинова, украинские солдаты бьют кассетными боеприпасами по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов. Об этом военноначальник рассказал РИА Новости.
«Сегодня заехали по населенным пунктам, задача была поставлена посмотреть, где находятся мирные жители, для того чтобы вывозить. И, получается, (ВСУ) "кассетами" (кассетными боеприпасами) кроют. Там очень тяжелая ситуация», — поделился с агентством Алаудинов.

Военноначальник отметил, что эвакуация проходит совместно с сотрудниками МЧС и другими российскими службами. На этот момент известно о 19 вывезенных жителях, четверо из которых были с ранениями. Последних сразу доставили в госпиталь для оказания помощи. Еще 15 человек были направлены в Курск, на ПВР. В дальнейшем планируется эвакуация всех жителей данных районов.

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#эвакуация
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#госпиталь
#всу
#курская область
#украина
#апти алаудинов
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Главком ВСУ Сырский о бегстве ВСУ из Курской области: это «маневр»
13 марта 2025, 00:32

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что бегство ВСУ из Курской области является маневром. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Подразделения сил обороны в случае необходимости совершают маневр на более выгодные рубежи», — заявил Сырский.

Главнокомандующий объяснил, что данное решение связано с его главным приоритетом, которым является сохранение жизни украинским солдатам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости полного освобождения Курской области от боевиков ВСУ в ближайшее время. Об этом глава государства сказал в ходе совещания в одном из пунктов управления курской группы.

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