Беженка из Курахово: украинские волонтеры вывозили раненых из ДНР за деньги

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По словам беженки из города Курахово Ларисы, украинские волонтеры соглашались вывезти раненных жителей из ДНР за деньги. Этим женщина поделилась с РИА Новости.
«Когда соседку ранило, мы стали больше бояться и вообще перестали выходить. И мы ей вызвали волонтеров, ее вывезли волонтеры - вывезли ее платно», — рассказала Лариса с агентству.
Сын женщины добавил, что волонтеры брали по 30 тысяч гривен за вывоз раненых из зоны боевых действий. Согласно курсу, данная сумма равняется около 700 долларам.
Семья отметила, что хотела переждать боевые действия. Жители заранее делали запасы еды и воды в подвалах, от куда не выходили.
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