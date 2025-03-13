В курской Судже и ее окрестностях нашли около 100 пропавших без вести граждан

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В Курской области были найдены около 100 граждан, которые ранее числились пропавшими без вести. Об этом рассказал помощник главы МЧС РФ Юрий Мезинов.
«Важно, что 90% процентов тех, кого мы вывозим, а это больше 100 человек уже на этот момент, я точно сейчас не знаю цифру, но 90% у нас в списках без вести пропавших. То есть это семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник», — рассказал Мезинов РИА Новости.
Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что украинские солдаты бьют кассетными боеприпасами по группам, которые эвакуируют жителей Суджи и близлежащих населенных пунктов.
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Иван Мусатов