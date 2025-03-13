Хинштейн: нет сомнений в скорой победе над ВСУ в Курской области

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По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, в скорой победе над ВСУ в регионе нет никаких сомнений. Об этом градоначальник заявил ТАСС.
«Враг хотел уничтожить наши села, наши города. Он хотел поставить нас на колени, но у него это не вышло. <...> В победе, в скором освобождении вообще нет никаких сомнений», — поделился Хинштейн с агентством.
К тому же губернатор рассказал о сегодняшней картине боев в Курской области. Хинштейн отметил, что список освобожденных сел в приграничье более чем внушительный. Глава региона пообещал восстановить и отстроить города, разрушенные после вторжения украинской армии в Курскую область.
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