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Алаудинов: ВСУ бьют кассетными боеприпасами по группам эвакуации жителей Суджи

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

По словам командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майора Апти Алаудинова, украинские солдаты бьют кассетными боеприпасами по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов. Об этом военноначальник рассказал РИА Новости.
«Сегодня заехали по населенным пунктам, задача была поставлена посмотреть, где находятся мирные жители, для того чтобы вывозить. И, получается, (ВСУ) "кассетами" (кассетными боеприпасами) кроют. Там очень тяжелая ситуация», — поделился с агентством Алаудинов.

Военноначальник отметил, что эвакуация проходит совместно с сотрудниками МЧС и другими российскими службами. На этот момент известно о 19 вывезенных жителях, четверо из которых были с ранениями. Последних сразу доставили в госпиталь для оказания помощи. Еще 15 человек были направлены в Курск, на ПВР. В дальнейшем планируется эвакуация всех жителей данных районов.

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Главком ВСУ Сырский о бегстве ВСУ из Курской области: это «маневр»
13 марта 2025, 00:32

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что бегство ВСУ из Курской области является маневром. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Подразделения сил обороны в случае необходимости совершают маневр на более выгодные рубежи», — заявил Сырский.

Главнокомандующий объяснил, что данное решение связано с его главным приоритетом, которым является сохранение жизни украинским солдатам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости полного освобождения Курской области от боевиков ВСУ в ближайшее время. Об этом глава государства сказал в ходе совещания в одном из пунктов управления курской группы.

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Гусев: в Воронежской области пожар на объекте инфраструктуры из-за атаки БПЛА
12 марта 2025, 23:29

Фото: iStock/Distortion Media

В Воронежской области начался пожар на объекте инфраструктуры из-за атаки беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.
«По уточненным данным, при повреждении одного объекта инфраструктуры произошел пожар», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

На данный момент оперативные службы занимаются тушением пожара. Пострадавших в результате происшествия нет. В Воронежской области сохраняется опасность атаки беспилотников.

Напомним, что ранее было уничтожено два БПЛА в Калужской области. Пострадавших нет.

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Губернатор Шапша: в Калужской области уничтожены два беспилотника
12 марта 2025, 23:15

Фото: iStock/rancho_runner

В Калужской области было уничтожено два беспилотника 12 марта. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
«Силами ПВО на территории Дзержинского района уничтожены два БПЛА. На месте уничтожения работает оперативная группа», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

Шапша отметил, что пострадавших в результате налета дронов нет.

Ранее бывший депутат Верховной Рады, российский политик Олег Царев рассказал об истинной причине массированной атаки беспилотников на российские регионы. По словам чиновника, таким образом Киев пытался убедить Вашингтон в том, что визит в Москву для американской делегации будет небезопасным.

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Путин поручил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы РФ
12 марта 2025, 22:50

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

О создании зоны безопасности вдоль госграницы России поручил подумать глава государства Владимир Путин в рамках совещания в пункте управления курской группой войск.
«Конечно, нужно подумать о будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», — произнес президент.
Ранее Путин заявлял, что курский регион должен быть освобожден от украинских боевиков в ближайшее время.

ВСУ вторглись в приграничье Курской области 6 августа 2024 года. По словам главкома украинских боевиков Александра Сырского, маневр должен был отвлечь ВС РФ от Донбасса, однако план провалился.

Перед этим сообщалось, что российские войска взяли Суджу под контроль.

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Курская область должна быть освобождена от ВСУ в ближайшее время — Путин
12 марта 2025, 22:36

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Курская область должна быть освобождена от боевиков ВСУ в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин в рамках совещания в одном из пунктов управления курской группой.
«Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены, и территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника», — произнес верховный главнокомандующий.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, в августе 2024 года боевики ВСУ вторглись в Курскую область.

Ранее сообщалось, что курская Суджа освобождена от противника, однако, по словам российских военных, он успел засыпать город противопехотными «Лепестками».

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#всу
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