Алаудинов: ВСУ бьют кассетными боеприпасами по группам эвакуации жителей Суджи

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По словам командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майора Апти Алаудинова, украинские солдаты бьют кассетными боеприпасами по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов. Об этом военноначальник рассказал РИА Новости.
«Сегодня заехали по населенным пунктам, задача была поставлена посмотреть, где находятся мирные жители, для того чтобы вывозить. И, получается, (ВСУ) "кассетами" (кассетными боеприпасами) кроют. Там очень тяжелая ситуация», — поделился с агентством Алаудинов.
Военноначальник отметил, что эвакуация проходит совместно с сотрудниками МЧС и другими российскими службами. На этот момент известно о 19 вывезенных жителях, четверо из которых были с ранениями. Последних сразу доставили в госпиталь для оказания помощи. Еще 15 человек были направлены в Курск, на ПВР. В дальнейшем планируется эвакуация всех жителей данных районов.
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