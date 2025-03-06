Беженка рассказала о немецких военных в Новогродовке

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Немецкие военные присутствовали в освобожденной Новогродовке в ДНР летом 2024 года. Об этом рассказала беженка Елена Махатенко, ее слова приводит РИА Новости.
«Мы немцев видели, как они разговаривали. Были они в военной форме. Это еще до начала было, до прихода русских. Когда еще была Украина. Это июнь, июль 2024 года», — рассказала женщина.
По ее словам, немецкие военные иногда укреплялись на позициях, а порой просто приезжали и смотрели, где можно остаться и укрепиться.
На сегодняшний день неизвестно, были это кадровые военные ФРГ или наемники, которые также были замечены в Часов Яре и на других участках фронта.
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Элина Позднякова