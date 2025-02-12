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ВС РФ ликвидировали наемника из Швейцарии, воевавшего на стороне ВСУ

МИД Швейцарии впервые подтвердил гибель своего гражданина в рядах ВСУ
Фото: iStock/sezer ozger

Фото: iStock/sezer ozger

Министерство иностранных дел Швейцарии впервые подтвердило гибель своего гражданина, который в качестве наемника принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает телерадиокомпания SRF.
«Украинская армия в начале года проинформировала посольство Швейцарии в Киеве, что, по всей видимости, гражданин Швейцарии погиб во время боевых действий», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что МИД поддерживает связь с родственниками убитого наемника. При этом обстоятельства его гибели пока неизвестны.



Напомним, гражданам Швейцарии на законодательном уровне запрещено становиться наемниками в армиях других стран. Нарушителей могут оштрафовать или даже посадить в тюрьму.

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«Часть сценария»: назван главный кандидат Запада на пост президента Украины
Военэксперт Кошкин: Запад может поставить Залужного на место Зеленского
12 февраля 2025, 13:56

Валерий Залужный

Владимир Зеленский не успел перестроиться под нового президента США Дональда Трампа и грядущее перемирие, так как слишком сильно ориентирован на предыдущего американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил военный эксперт Андрей Кошкин. По его мнению, Запад может поставить бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на место Зеленского.
«Залужный появился в нужный момент. Когда он встречал министра иностранных дел Великобритании в Киеве, было ясно, что это часть санкционированного сценария. Зеленский воспринимает это как угрозу, но его время уже прошло. Предлагали ли Залужному пост спикера? Да, Зеленский пытался оставить его в обойме. Но тот сделал свой выбор. Может ли он стать президентом? Возможно», — пояснил политолог в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время политолог Павел Фельдман считает, что судьба Киева сейчас мало заботит Трампа. В разговоре с RT эксперт пояснил, что американский лидер не сильно переживает из-за перспективы возвращения Украины под российское влияние, так как он все еще воспринимает ее как часть Советского Союза. По его словам, Трамп был бы рад отдать Киев под ответственность Москвы.
«Ведь в послевоенное время кому-то надо будет наводить там порядок. Однако Великобритания и страны ЕС всеми силами постараются сохранить эту страну в качестве инструмента сдерживания России. Позиция Трампа по этому вопросу противоречит установкам большинства европейских лидеров», — указал Фельдман.
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Министр обороны Украины заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой при одном условии
Умеров: Киев готов к переговорам с Россией о завершении конфликта
12 февраля 2025, 13:44

Рустем Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой об урегулировании конфликта, однако это произойдет при одном условии.
«Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя», — написал Умеров в соцсети.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский не является легитимным главой государства, так как срок его полномочий истёк ещё в мае прошлого года. Тем не менее, Москва готова вести переговоры даже с ним.

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В Кремле жестко отреагировали на слова Зеленского об обмене территориями
Песков: Россия никогда не станет обсуждать тему обмена территорий
12 февраля 2025, 13:33

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия никогда не обсуждала вопрос обмена своей территории и не будет этого делать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории, все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны», — заявил Песков журналистам.

Напомним, накануне Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что планирует обменять удерживаемую ВСУ часть Курской области на потерянные украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговоров.

Тем временем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что невозможно серьезно относиться к параноидальному бреду нелегитимного Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией.

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Отказ от дочери с ДЦП, поддержка СВО и интрижка с Верой Сотниковой: где сейчас исполнитель хита «Московская ночь» Данко
12 февраля 2025, 13:30

Данко (Фото: Инстаграм* @danko_star)

Звезда двухтысячных Александр Фадеев, также известный как певец Данко, уже несколько лет лишь изредка выступает на благотворительных концертах и практически не выпускает новую музыку.
О том, как сегодня живет Данко, что известно о его личной жизни и как он поддерживает СВО — в материале «Радио 1».

Чем известен Данко


Александр Фадеев родился 20 марта 1969 года в Москве. Его мать преподавала вокал, а отец был ученым и посвятил свою жизнь физике. Вскоре после рождения Александра мужчина ушел из семьи, а у мальчика появился отчим — Александр Суханов, известный бард и математик.

Уже в пять лет Саша солировал в хоре имени Локтева Дворца пионеров. В десять лет Фадеев поступил в хореографическую школу при Большом театре. Занятия проходили успешно, Александр часто выступал на различных конкурсах. По окончании училища был приглашен в труппу Большого театра.

В 2000–2005 годах Фадеев обучался в Российской академии театрального искусства на продюсерском факультете. По окончании получил специальность «менеджер-продюсер театрально-концертного дела».

Первые шаги в музыкальной карьере Александр сделал будучи солистом Большого театра. В тот же период он стал пробовать себя как композитор, сочиняя песни на стихи поэтов Серебряного века. Огромное влияние на артиста оказал его отчим Александр Суханов, автор колыбельной «Зелёная карета». Фадеев неоднократно выступал на концертах Суханова.

В конце 1990-х годов на одном из таких творческих вечеров голос молодого человека привлек внимание продюсера Леонида Гуткина. Именно благодаря ему творческая карьера Александра приняла новый оборот. Стоит отметить, что именно Гуткин придумал ему псевдоним Данко.

Данко (Фото: Инстаграм* @danko_star)

Успех первых нескольких песен превзошел все ожидания, в результате было решено работать над альбомом с перспективой не только российского, но и международного релиза. Первые два сингла «Московская ночь» и «Делай раз, делай два» ввели Данко в ряд модных эстрадных певцов, а композиция «Малыш», неоднократно звучавшая на радио, только усилила его популярность. В 2002 году по окончании контракта Данко прекратил сотрудничество с Леонидом Гуткиным.

В конце 2003 года вышел клип Данко на песню «Пусть». Через год вышел еще один альбом «Когда мужчина влюблён». Далее в карьере исполнителя произошел значительный перерыв, следующий альбом вышел только в конце 2010 года и получил название «Альбом № 5».

Последний альбом исполнителя вышел в 2013 году. Экспериментальный альбом «Точка невозврата», в котором, по словам певца, содержится «музыка, проза и поэзия. Хитом альбома стала песня «Берег рай».

Помимо музыкальной деятельности Данко снимался в сериалах «Адвокат», «Право на счастье», «Обручальное кольцо», «Хозяйка большого города» и других.

В 2015 году с партнерами он создал компанию — производителя колбас и мясных деликатесов под маркой «ДАНКО БИФФ».

Личная жизнь Данко


Первой женой Александра Фадеева стала Татьяна Воробьева. Брак был зарегистрирован в 1999 году и продлился всего лишь три года.

В 2021 году Данко и актриса Вера Сотникова признались, что у них был роман, однако влюбленные разошлись из-за матери певца, которая была против их отношений.

На протяжении 13 лет исполнитель встречался с моделью Натальей Устюменко. У пары родились две дочки — Софья (2004) и Агата (2014). Примечательно, что Фадеев и Устюменко так и не узаконили отношения официально.

Спустя время Агате поставили диагноз ДЦП. В 2017 году певец и модель расстались. В 2018 году в социальных сетях Устюменко обвиняла Данко в том, что он не платит алименты и не помогает младшей дочери.

«Детям я отдал все, что было. Соню вырастил, полноценные 16-17 лет были ей отданы. Уже 18 исполнилось, взрослая девушка на выданье. С Агатой сейчас не общаюсь, потому что мы с ее мамой в очень серьезных контрах. Я считаю, что это было не очень правильное решение — вот так со мной поступить. Репутацию мне корежит, делает из меня монстра и плохого отца. А я хороший отец! Реально хороший. В школу водил. Не пьющий, не курящий, работящий», — комментировал ситуацию певец.

По словам Данко, он не видит смысла общаться с больной дочерью, так как у нее не сохранен интеллект.

«С Агатой я не могу общаться по причине того, что она из-за своей болезни не в состоянии это делать, у нее не сохранен интеллект. Это раз. То есть она не видит. Может, и видит какие-то пятна. Но мозг ее не обрабатывает информацию. Она не может двигаться, не может общаться. Она не понимает, что такое мама, папа», — пояснял Фадеев.

В 2018 году Данко начал встречаться с диджеем Марией Силуяновой. В 2021 году пара приобрела недвижимость в Ялте. У женщины есть сын от прошлых отношений, воспитанием которого занимается певец. В январе прошлого года влюбленные поженились, а 12 сентября того же года у супругов родился сын.

Данко с семьей (Фото: Инстаграм* @danko_star)

Как Данко поддерживает спецоперацию


В 2022 году Александр Фадеев поддержал проведение частичной мобилизации в России.

«Считаю, что мобилизация, которую объявил Владимир Владимирович, — благо для населения нашей страны. В частности, для мужчин. Когда еще можно почувствовать ту тонкую грань между жизнью и смертью? И когда можно действительно заняться мужским делом, а не просто перекладывать бумажки с места на место? Мужики будут проявлять себя как мужики и получат открытое окно возможностей для карьерного роста. Плюс ко всему, все, кто поедет служить, будут получать очень неплохие деньги. Я сегодня общался с коллегой из Америки. Так он сказал, что у них там мужчины уже в юбках ходят. А у нас посредством мобилизации все встанет на свои места», — подчеркивал Данко.

В 2023 году Данко выступил в одной из воинских частей прифронтовой зоны, где служат бойцы из Владимирской области.

Чем сейчас занимается Данко


Сегодня Данко продолжает творческую деятельность. Он выступает на корпоративах и благотворительных концертах.

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«Мимимишные аниме и карлик с катаной»: Милонов взялся за японцев
Депутат Милонов: России не нужны репарации от Японии
12 февраля 2025, 13:24

Виталий Милонов (фото: ВКонтакте @milonov)

России не нужны репарации от Японии, которая пытается скрыть свои преступления за «мимимишными аниме». Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru, комментируя слова главы КПРФ Геннадия Зюганова о том, что возвращение к вопросу репараций от Германии, Италии и Японии за ущерб в годы Великой Отечественной войны не приведет ни к чему хорошему.
По словам парламентария, как только задачи СВО будут выполнены, Токио сразу же пересмотрит свои отношения с Москвой.
«Но сейчас с Японией наши отношения минимальны. Япония против нас санкции ввела, поэтому зачем нам деньги этих негодяев. Сначала мы победим, а потом уже будем разговаривать о репарациях. Сами прибегут, сами просить будут», — считает Милонов.
Он также добавил, что репарации — это вопрос двусторонних отношений, где одна из стран должна воспринимать себя как агрессора, который должен расплатиться за свои преступления.
«Но какие репарации может выплачивать Япония, чей премьер-министр вновь задает вопрос о том, что он хочет назад вернуть кровавый режим на Курильских островах, хочет захватить их. <...> Мы понимаем, что этот японский карлик (премьер Сигэру Исиба. — прим.ред.) машет своей игрушечной катаной для того, чтобы заслужить уважение в глазах японцев. Ну так это же клоунство настоящее», — возмутился депутат Госдумы.
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Милонов заявил, что Трамп проникся его идеями и оставил в США лишь два гендера
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