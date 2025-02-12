ВС РФ ликвидировали наемника из Швейцарии, воевавшего на стороне ВСУ

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Министерство иностранных дел Швейцарии впервые подтвердило гибель своего гражданина, который в качестве наемника принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает телерадиокомпания SRF.
«Украинская армия в начале года проинформировала посольство Швейцарии в Киеве, что, по всей видимости, гражданин Швейцарии погиб во время боевых действий», — сообщили в министерстве.
Отмечается, что МИД поддерживает связь с родственниками убитого наемника. При этом обстоятельства его гибели пока неизвестны.
Напомним, гражданам Швейцарии на законодательном уровне запрещено становиться наемниками в армиях других стран. Нарушителей могут оштрафовать или даже посадить в тюрьму.
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