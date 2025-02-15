Бойцы ВС РФ уничтожили наемников с символикой ООН под Великой Новоселкой в ДНР

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Бойцы ВС РФ ликвидировали группу иностранных наемников с символикой ООН под Великой Новоселкой в Донецкой народной республике. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на штурмовика, чей позывной «Китаец».
«Это был накат, были какие-то наемники. Их привезли на бронетранспорте и выгрузили, по-моему, 13 человек. Это были ребята внешности восточной, из которых, в принципе, десять человек сразу были убиты, трое сбежали в самом начале. При себе у погибших были элементы символики ООН», — пояснил военнослужащий ВС РФ.При наемниках нашли береты, повязки и шевроны с логотипами международной организации, отмечено в материале.
«Китаец» добавил, что ближний бой продолжался примерно полчаса, группа противника разгромлена.
Ранее сообщалось, что на Украине произошел взрыв рядом с автобусом ТЦК.
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