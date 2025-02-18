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Украинское командование перебросило большую группу польских наемников к линии боевого соприкосновения на Константиновском направлении в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«На одном из участков константиновского направления противник разместил поляков. Это довольно большая группа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что польские наемники имеют качественную подготовку и хорошо экипированы.
Ранее сообщалось, что российские военные ударили по отелю «Бристоль» в центре Одессы, где базировались иностранные наемники, в том числе специалисты SAS из Великобритании.
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Элина Позднякова