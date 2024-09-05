Эвакуировавшаяся из приграничного поселка Коренево в Курской области беженка Галина Малеева поделилась воспоминаниями о зверствах, совершенных военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в занятых ими селах.
В интервью РИА Новости она рассказала, что украинские военные расстреливали мирных жителей, которые пытались уехать, и совершали жестокие убийства стариков и детей.
Малеева отметила, что особенно жестокими были бойцы националистического батальона «Азов»* и иностранные наемники. Однако она подчеркнула, что другие подразделения ВСУ вели себя более гуманно.
Ранее стало известно о том, что украинские военные застрелили троих детей в районе Малой Локни в Суджанском районе. Дети пытались эвакуироваться, но были расстреляны в спину солдатами ВСУ.
С начала вторжения 6 августа, украинские силы обстреливали приграничные города и деревни Курской области, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.
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Малеева отметила, что особенно жестокими были бойцы националистического батальона «Азов»* и иностранные наемники. Однако она подчеркнула, что другие подразделения ВСУ вели себя более гуманно.
Ранее стало известно о том, что украинские военные застрелили троих детей в районе Малой Локни в Суджанском районе. Дети пытались эвакуироваться, но были расстреляны в спину солдатами ВСУ.
С начала вторжения 6 августа, украинские силы обстреливали приграничные города и деревни Курской области, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.
*Запрещен в России как террористическая организация
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Елена Перлова