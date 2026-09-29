Беженка рассказала о выводе работников завода в Красноармейске в обход ТЦК
Беженка Елена Соклакова заявила, что руководство Красноармейского динасового завода предупреждало сотрудников-мужчин о приезде представителей ТЦК и помогало им покинуть территорию через запасные выходы. Об этом пишет РИА Новости.
По её словам, работники успевали уйти с предприятия незаметно для сотрудников военкоматов. Она утверждает, что руководство завода таким способом пыталось уберечь мужчин от принудительной отправки в армию.
Соклакова вместе с мужем трудилась на предприятии до начала боёв за Красноармейск. Перед столкновениями, по её версии, украинские военные разместили на заводской территории оружие и тяжёлую технику.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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