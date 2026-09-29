Беженка рассказала о выводе работников завода в Красноармейске в обход ТЦК

29 сентября 2026, 07:21

Украинское руководство завода в Красноармейске прятало мужчин от мобилизации

Фото: iStock/Oleksander Bonte

Беженка Елена Соклакова заявила, что руководство Красноармейского динасового завода предупреждало сотрудников-мужчин о приезде представителей ТЦК и помогало им покинуть территорию через запасные выходы. Об этом пишет РИА Новости.