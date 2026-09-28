Трое детей пострадали при атаке БПЛА на российский регион
Гусев: женщина и трое детей пострадали при падении БПЛА под Воронежем
Четверо жителей Воронежской области, включая троих детей, пострадали при падении беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, 11-летний школьник получил помощь на месте, а 37-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Двое малышей — четырехлетняя девочка и семилетний мальчик — находятся в больнице в тяжелом состоянии.
«В результате падения БПЛА во время последней атаки, по предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе трое детей», — написал глава региона.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что несколько местных жителей пострадали и погибли в результате атаки БПЛА. По его словам, под ударом оказался Северский район. Одного раненого госпитализировали в районную больницу. Число жертв украинской агрессии глава региона не назвал.