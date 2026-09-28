Трое детей пострадали при атаке БПЛА на российский регион

28 сентября 2026, 13:32

Гусев: женщина и трое детей пострадали при падении БПЛА под Воронежем

Фото: iStock/AgFang

Четверо жителей Воронежской области, включая троих детей, пострадали при падении беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в мессенджере Max.





По его словам, 11-летний школьник получил помощь на месте, а 37-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Двое малышей — четырехлетняя девочка и семилетний мальчик — находятся в больнице в тяжелом состоянии.

«В результате падения БПЛА во время последней атаки, по предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе трое детей», — написал глава региона.