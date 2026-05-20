Достижения.рф

Россиянин пострадал при попадании обломка беспилотника в многоэтажку

Слюсарь: мужчина пострадал при атаке беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону
Фото: iStock/maxim4e4ek

Один человек пострадал в результате атаки ВСУ на Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.



По его словам, воздушная атака велась сегодня днем. Обломки одного из беспилотников попали в 24-этажный дом, который еще не ввели в эксплуатацию. Пострадавшего доставили в больницу. В настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Жизни мужчины ничего не угрожает.

Слюсарь отметил, что БПЛА также перехватили над территорией города Каменск-Шахтинский и в четырех районах Ростовской области: Зерноградском, Сальском, Миллеровском, Семикаракорском.

Ранее сообщалось, что в Курской области скончалась женщина, пострадавшая 18 мая при атаке ВСУ на частный дом в селе Марково Глушковского района.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0