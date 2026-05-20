Россиянин пострадал при попадании обломка беспилотника в многоэтажку
Один человек пострадал в результате атаки ВСУ на Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, воздушная атака велась сегодня днем. Обломки одного из беспилотников попали в 24-этажный дом, который еще не ввели в эксплуатацию. Пострадавшего доставили в больницу. В настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Жизни мужчины ничего не угрожает.
Слюсарь отметил, что БПЛА также перехватили над территорией города Каменск-Шахтинский и в четырех районах Ростовской области: Зерноградском, Сальском, Миллеровском, Семикаракорском.
Ранее сообщалось, что в Курской области скончалась женщина, пострадавшая 18 мая при атаке ВСУ на частный дом в селе Марково Глушковского района.
