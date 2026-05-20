Троих жителей ДНР ранило в результате атаки БПЛА ВСУ — Пушилин
В результате атаки ударных беспилотников Вооруженных сил Украины в ДНР пострадали три человека — женщина и двое мужчин. Об этом 20 мая сообщил глава региона Денис Пушилин.
Инцидент произошел в населенном пункте Новопетриковка Великоновоселковского муниципального округа. Ранения получили женщина 1957 года рождения, а также мужчины 1961 и 1968 годов рождения, говорится в телеграм-канале чиновника.
По его словам, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Он пожелал им скорейшего выздоровления.
Ранее Пушилин заявил, что боевики продолжают контролировать до 17% территории Донбасса. Информация звучала 25 апреля.
Читайте также: