Беженцы рассказали о «сафари», устроенном на них дронами ВСУ

Российские бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа эвакуировали из населённого пункта Калиновка под Часовым Яром семерых мирных жителей, два месяца прятавшихся от дронов ВСУ в подвале. Они рассказали, что беспилотники устраивали на них настоящую охоту, на манер сафари с участием людей в качестве жертв.