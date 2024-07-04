Беженцы рассказали о «сафари», устроенном на них дронами ВСУ

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin
Российские бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа эвакуировали из населённого пункта Калиновка под Часовым Яром семерых мирных жителей, два месяца прятавшихся от дронов ВСУ в подвале. Они рассказали, что беспилотники устраивали на них настоящую охоту, на манер сафари с участием людей в качестве жертв.
Одна из эвакуированных, пожилая женщина, рассказала, что из подвала был люк наружу, на котором внук сначала написал «Люди». Но потом передумал и надпись закрасил.
На иное отношение солдат ВСУ сложно было рассчитывать, так как в течение двух месяцев они при помощи FPV-дронов устроили настоящую охоту на людей, такое кровавое сафари. Сосед эвакуированных вышел в туалет, и беспилотник тут же сбросил боеприпас буквально ему на голову.
Эвакуированные считают, что если бы их не освободили российские бойцы, их судьба была бы такая же, шансов выжить почти не было. ВСУ целенаправленно охотились за людьми, и подвал не смог бы их долго спасать.
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«Говорит, вдруг придут нацики, увидят, что тут люди и всех расстреляют», — вспоминает женщина.
На иное отношение солдат ВСУ сложно было рассчитывать, так как в течение двух месяцев они при помощи FPV-дронов устроили настоящую охоту на людей, такое кровавое сафари. Сосед эвакуированных вышел в туалет, и беспилотник тут же сбросил боеприпас буквально ему на голову.
Эвакуированные считают, что если бы их не освободили российские бойцы, их судьба была бы такая же, шансов выжить почти не было. ВСУ целенаправленно охотились за людьми, и подвал не смог бы их долго спасать.
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Александр Бойцов