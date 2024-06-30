Российские штурмовики спасли в ДНР людей, два месяца прятавшихся в подвале

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin
Штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующие в составе войсковой группировки «Юг», эвакуировали из населённого пункта Калиновка под Часовым Яром группу мирных жителей из семи человек. Люди два месяца прятались в подвале сгоревшего дома.
Как рассказал РИА Новости командир эвакуационной группы с позывным Купол, российские бойцы заняли Калиновку и обыскивали дома. Один из ребят наткнулся на гражданских и доложил об этом командованию. Люди два месяца не вылезали из подвала, опасаясь украинских беспилотников, которые висели буквально над каждым домом и атаковали всё живое.
Командиры решили организовать эвакуацию мирных жителей. Для этого была разработана целая операция, так как ВСУ активно использовали в этом районе артиллерию и дроны-камикадзе. Уловив небольшое «окно» в обстрелах, российские бойца сначала вывели из подвала тех, кто помоложе. Пожилых пришлось буквально нести на руках, так как люди ослабели.
Всего эвакуационная группа вывела из-под огня семь человек. Люди рассказывали, что не могли выходить на улицу, так как их сразу же атаковали беспилотники. Они сидели в подвале и ждали прихода русских войск, слушая через телефон по радио, куда движется фронт.
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Командиры решили организовать эвакуацию мирных жителей. Для этого была разработана целая операция, так как ВСУ активно использовали в этом районе артиллерию и дроны-камикадзе. Уловив небольшое «окно» в обстрелах, российские бойца сначала вывели из подвала тех, кто помоложе. Пожилых пришлось буквально нести на руках, так как люди ослабели.
Всего эвакуационная группа вывела из-под огня семь человек. Люди рассказывали, что не могли выходить на улицу, так как их сразу же атаковали беспилотники. Они сидели в подвале и ждали прихода русских войск, слушая через телефон по радио, куда движется фронт.
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Александр Бойцов