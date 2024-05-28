Украинский дрон-камикадзе атаковал поселок в Белгородской области

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Поселок Совхозный Грайворонского городского округа Белгородской области подвергся атаке украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. На одной из улиц повреждена линия газоснабжения», — отметил региональный глава.Он добавил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.
Ранее стало известно, что обломки сбитого в Балашихе беспилотника задели двух мужчин. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак