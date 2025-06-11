Безногий ветеран СВО протащил 24-тонный вагон
Ветеран СВО из Новомосковска Евгений Иванов, потерявший обе ноги установил невероятный рекорд. Мужчина сумел протащить железнодорожный вагон весом 24 тонны на 4,55 метров. Об этом сообщает канал «Саратов 24».
Ветеран спецоперации стал первым в мире, кто протащил гигантский железнодорожный вагон поезда. Известно, что Иванов всегда был невероятно сильным. Но в 2024 году во время боевых действий мужчина получил тяжёлое ранение, которое лишило его обеих ног, но не сломило волю.
По окончании лечения в саратовском госпитале Евгений вернулся к тренировкам на протезах. После тяжелой подготовки в 2025 году и благодаря своему упорству он смог выполнить поставленнную цель и установил мировой рекорд. Мужчина протащил 24-тонный вагон поезда на расстояние 4 метра 55 сантиметров.
Евгений поблагодарил всех, кто поддерживал его и выразил особую благодарность врачам из саратовского госпиталя.
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