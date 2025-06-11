Безногий ветеран СВО протащил 24-тонный вагон

11 июня 2025, 22:16

Ветеран СВО из Новомосковска установил мировой рекорд, сдвинув 24-тонный вагон

Фото: Istock/stoickt

Ветеран СВО из Новомосковска Евгений Иванов, потерявший обе ноги установил невероятный рекорд. Мужчина сумел протащить железнодорожный вагон весом 24 тонны на 4,55 метров. Об этом сообщает канал «Саратов 24».