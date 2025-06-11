Вучич хочет помочь Украине в восстановлении городов
Александр Вучич: Сербия хотела бы помочь Украине восстановить один-два города
Сербия готова помочь в восстановлении небольшого региона на Украине или одного-двух городов. Об этом рамках одесского саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» заявил политик Александр Вучич.
«Я хотел бы заручиться вашей поддержкой, чтобы выбрать один или два города, или небольшой регион, который мы можем восстановить и я думаю, что это было бы очень важно для народа Украины, если бы они получили такую поддержку», — сказал сербский лидер.Вучич добавил, что для Киева важна гуманитарная помощь. Как отмечал министр по евроинтеграции Сербии Неманья Старович, за последние 3,5 года гумпомощь для Украины со стороны республики превзошла объем помощи остальных стран Западных Балкан. Стоимость переданного для восстановления энергосетей оборудования тогда не раскрыли.