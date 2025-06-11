Студентку вуза оштрафовали на 30 тысяч рублей за высказывание в адрес бойца СВО

«Осторожно, Москва»: студентку оштрафовали за высказывание в адрес бойца СВО
Фото: istockphoto/AMilkin

Штраф в 30 тысяч рублей назначили студентке Московского городского педагогического университета, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Уточняется, что речь идет о некой Арине К., поспорившей в чате с одногруппниками и дав понять, что негативно относится к находящемуся на спецоперации общему знакомому.



По информации журналистов, после перепалки в чате одногруппница, с которой у Арины конфликт с первого курса, сказала ей, что «ФСБ очень хорошо занимается такими высказываниями в сторону военных». Скрин с перепиской она выложила в сеть и спровоцировала проверку в отношении третьекурсницы.

В результате Арину оштрафовали. Девушка нигде не работает, поэтому непонятно, каким образом она оплатит штраф.

Никита Кротов

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