Студентку вуза оштрафовали на 30 тысяч рублей за высказывание в адрес бойца СВО

11 июня 2025, 20:54

«Осторожно, Москва»: студентку оштрафовали за высказывание в адрес бойца СВО

Фото: istockphoto/AMilkin

Штраф в 30 тысяч рублей назначили студентке Московского городского педагогического университета, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Уточняется, что речь идет о некой Арине К., поспорившей в чате с одногруппниками и дав понять, что негативно относится к находящемуся на спецоперации общему знакомому.