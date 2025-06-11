Группа Boney M. устроила концерт в деревне России на фоне атаки дронов

11 июня 2025, 19:27

В орловской деревне группа Boney M. выступила на фоне атаки беспилотников

Фото: Istock/artiemedvedev

Немецкая диско-группа Boney M. провела концерт в одной из деревень Орловской области на фоне атаки беспилотников. Об этом рассказывает издание «Подъём» в своем Telegram-канале.





Фестиваль в деревне Ловчиково Орловской области с участием немецкой диско-группы, а также «Отпетых мошенников», «На-На» и других музыкантов устроили в честь празднования Святой Троицы. Жители деревни сообщили, что никакой информации о приезде такого числа звёзд не было, а администрация района заявила, что спонсором концерта выступил почётный гражданин и меценат района Юрий Евдокимов.

«Мы не проводим, у нас нет разрешения… Это не только затратно, но сами понимаете обстановку. У нас только в эту ночь было 14 прилётов беспилотников», — сообщили в администрации района.