Безопасная профессия и стабильные выплаты: в Подмосковье обучают будущих операторов БПЛА

25 сентября 2025, 14:28

Фото: медиасток.рф

Центр специальной подготовки «Витязь» в Балашихе получил новый симулятор ранений для отработки навыков первой помощи. Передачу тренажера организовал депутат Московской областной думы Александр Орлов.