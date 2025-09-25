Безопасная профессия и стабильные выплаты: в Подмосковье обучают будущих операторов БПЛА
Центр специальной подготовки «Витязь» в Балашихе получил новый симулятор ранений для отработки навыков первой помощи. Передачу тренажера организовал депутат Московской областной думы Александр Орлов.
Лично посетив центр, депутат высоко оценил уровень его работы. Орлов отметил, что «Витязь» заслуженно считается одним из лучших учебных заведений такого профиля в стране. По его словам, принцип «одного окна», применяемый в центре, позволяет призывникам сосредоточиться на обучении, не отвлекаясь на организационные вопросы, так как все необходимые процедуры — от подачи документов до медкомиссии и военной подготовки — проходят в одном месте.
Основыными направлениями подготовки в «Витязе» являются основы боевого взаимодействия, инженерная и огневая подготовка, а также тактическая медицина. Благодаря новому оборудованию занятия по медицинской части выйдут на более высокий уровень эффективности. Помимо оснащения учебных центров, таких как «Витязь», Московская область реализует масштабную программу поддержки для военнослужащих-контрактников и их семей. При заключении контракта с Минобороны РФ бойцы получают значительную единовременную выплату. Региональная выплата в 1,9 миллиона рублей суммируется с федеральной — 400 тысяч рублей, в итоге составляя 2,3 миллиона рублей. Это обеспечивает новобранцам и их близким уверенность в завтрашнем дне и стабильное финансовое обеспечение.
Одной из ключевых площадок для подготовки кадров остается центр «Витязь» в Балашихе. Здесь будущие военные специалисты могут освоить профессию оператора беспилотных летательных аппаратов — одну из самых востребованных и безопасных в условиях современной боевой обстановки. Интенсивный месячный курс проводят опытные инструкторы, имеющие боевой опыт в спецподразделениях. Важно, что специалисты отправляются в зону выполнения задач только после полного и успешного окончания обучения.
Узнать подробности и записаться на обучение можно на сайте контрактмо.рф, через специального бота или по телефонам: +7 (498) 732-80-47, +7 (919) 446-64-02. Центр расположен в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, 2.
