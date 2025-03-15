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«Настоящий котел»: что происходит с ВСУ в Курской области

Более сотни боевиков ВСУ находятся в окружении западнее Суджи в Курской области
Фото: istockphoto/Olena_Z

Фото: istockphoto/Olena_Z

Свыше сотни украинских боевиков попали в окружение западнее Суджи на курском направлении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на офицера группировки ВС РФ «Север», чей позывной Витязь.
«Украинское подразделение численностью более 100 человек окружено западнее Суджи. По ним работает арта. Настоящий котел. Никто не выйдет», — прокомментировал Витязь.
Ранее замкомандира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик докладывал, что российские военнослужащие идут к украинским Сумам. Деталей боевой задачи собеседник журналистам не раскрыл.

Украинские боевики вторглись в приграничье Курской области 6 августа прошлого года. Недавно президент России Владимир Путин отмечал, что регион должен быть очищен от противника в ближайшее время.

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ВС РФ продвигаются к Сумам, заявил замкомандира «Ахмата»
Замкомандира «Ахмата» Разведчик: ВС РФ идут к Сумам
15 марта 2025, 20:59

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Бойцы ВС РФ продвигаются в сторону украинских Сум, заявил «России 1» замкомандира спецназа «Ахмат», чей позывной Разведчик. Военный отвечал на вопрос, есть ли план «идти на Сумы и до каких пор стоит задача создать буферную зону».
«Эту задачу озвучивать не могу, до каких границ. Но я вам скажу, что мы уже двигаемся в сторону Сум», — сказал собеседник.

Разведчик добавил, что в Судже, а также в городских окрестностях еще есть небольшое сопротивление со стороны украинских боевиков, но многих из них бросили командиры, поэтому они скрываются в подвалах.

Ранее в Госдуме ответили Владимиру Зеленскому на его слова о Курской области.

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Лукашенко назвали тараканом на Украине после слов о «гниде» в адрес Зеленского
Представитель МИД Украины Тихий обозвал Лукашенко тараканом
15 марта 2025, 20:44

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Официальный представитель украинского МИДа Георгий Тихий обозвал белорусского лидера Александра Лукашенко тараканом за слова в адрес Владимира Зеленского.
«Оскорбления в адрес главы украинского государства недопустимы. (...) Кроме того, переход в область энтомологии таракану точно не пойдет на пользу», — сказано в публикации Тихого в соцсетях.
Перед этим Лукашенко в беседе с российской журналисткой Ольгой Скабеевой назвал главаря киевского режима гнидой.

«Володя как сын мне был, но поступил как гнида», — говорил президент Беларуси.
Ранее сообщалось, что Лукашенко встретится в Москве с главой государства Владимиром Путиным, а также президентами Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмоном и Ильхамом Алиевым.

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Депутат раскрыл, чем Россия может ответить ВСУ в случае применения ими «Нептуна»
Колесник: если ВСУ применят «Длинный Нептун», Россия может ответить «Орешником»
15 марта 2025, 20:11

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Если боевики ВСУ применят свою ракету «Длинный Нептун», Россия вправе применить ракетный комплекс «Орешник». Об этом «Ленте.ру» заявил член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник.
«Россия может вполне оправдано, если они этот «Длинный Нептун» применят, применить «Орешник», — сказал парламентарий.
Колесник подчеркнул, что российская противовоздушная оборона является лучшей в мире, и это признали все.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Украина успешно провела боевое испытание ракеты «Длинный Нептун». Украинский политик поблагодарил военных, разработчиков и производителей.

Перед этим депутат Госдумы Леонид Слуцкий ответил, во что не верит Владимир Зеленский.

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«Укрофюрер отказывается верить»: депутат ответил Зеленскому на слова о ВСУ под Курском
Слуцкий: Зеленскому «плевать» на готовность России проявить гуманизм
15 марта 2025, 19:37

Фото: istockphoto/ANGHI

Владимиру Зеленскому, похоже, «плевать» на российский гуманизм, ведь глава киевского режима «отказывается верить в свое поражение». Об этом в личном Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
«Зеленскому, похоже, плевать и на призывы Трампа пощадить украинских военных, и на готовность российской стороны проявить гуманизм и добрую волю. Укрофюрер отказывается верить в свое поражение…» — сказано в публикации парламентария.
Слуцкий указал на «театр абсурда». По его словам, Зеленский говорит о «выполнении задач» в Курской области, несмотря на «провал по всем направлениям».

Ранее Владимир Зеленский обратился к Европе с призывом об укреплении противовоздушной обороны и ускорении производства боеприпасов.

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Меркель высказалась об отношении Трампа к России
Меркель: Трамп восхищается Россией, но одолжений ей делать не будет
15 марта 2025, 19:02

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп восхищается Россией, но «делать одолжения» ей не будет, заявила немецкому изданию Berliner Zeitung бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Россия - огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, сильная ядерная держава с властным президентом. И такая страна, совершенно очевидно, вызывает определенное восхищение у кого-то вроде Дональда Трампа», — произнесла политик.
Меркель добавила, что хозяина Белого дома интересуют в первую очередь американские интересы, но и об интересах российской стороны забывать не стоит, резюмировала она.

Ранее Меркель раскрыла, без кого не в состоянии разрешить кризис на Украине Владимир Зеленский.

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