Фото: istockphoto/Olena_Z
Свыше сотни украинских боевиков попали в окружение западнее Суджи на курском направлении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на офицера группировки ВС РФ «Север», чей позывной Витязь.
«Украинское подразделение численностью более 100 человек окружено западнее Суджи. По ним работает арта. Настоящий котел. Никто не выйдет», — прокомментировал Витязь.Ранее замкомандира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик докладывал, что российские военнослужащие идут к украинским Сумам. Деталей боевой задачи собеседник журналистам не раскрыл.
Украинские боевики вторглись в приграничье Курской области 6 августа прошлого года. Недавно президент России Владимир Путин отмечал, что регион должен быть очищен от противника в ближайшее время.
Читайте также:
«Укрофюрер отказывается верить»: депутат ответил Зеленскому на слова о ВСУ под Курском
Боец ВС РФ раскрыл происходящее в небе над Дзержинском в ДНР
Стало известно, что сейчас обсуждают страны Запада
Никита Кротов