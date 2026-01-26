«Затягивание переговорного процесса»: В России не исключили возможный сговор США и Украины

26 января 2026, 23:16

Политолог Ордуханян: США и Украина могут намеренно затягивать переговоры

Фото: iStock/FabrikaCr

Трехсторонние переговоры, прошедшие в Абу-Даби 23 и 24 января, могут являться очередной попыткой затянуть мирное урегулирование со стороны не только Украины, но и США. Такое мнение выразил политолог, американист Рафаэль Ордуханян.





Эксперт не исключил, что между американской и украинской стороной существует договор о затягивании переговорного процесса для того, чтобы выиграть время и перевооружить ВСУ для подготовки к весенней военной кампании.





«Вашингтон мог пойти на это под давлением глобалистов, то есть финансового олигархата Европы и США. Скорее всего, сделка была следующая: глобалисты снижают свою активность внутри США, а Штаты в свою очередь отвлекают Россию, втягивая в бесконечный переговорный процесс», — сказал Ордуханян «Газете.Ru».