«Затягивание переговорного процесса»: В России не исключили возможный сговор США и Украины
Политолог Ордуханян: США и Украина могут намеренно затягивать переговоры
Трехсторонние переговоры, прошедшие в Абу-Даби 23 и 24 января, могут являться очередной попыткой затянуть мирное урегулирование со стороны не только Украины, но и США. Такое мнение выразил политолог, американист Рафаэль Ордуханян.
Эксперт не исключил, что между американской и украинской стороной существует договор о затягивании переговорного процесса для того, чтобы выиграть время и перевооружить ВСУ для подготовки к весенней военной кампании.
«Вашингтон мог пойти на это под давлением глобалистов, то есть финансового олигархата Европы и США. Скорее всего, сделка была следующая: глобалисты снижают свою активность внутри США, а Штаты в свою очередь отвлекают Россию, втягивая в бесконечный переговорный процесс», — сказал Ордуханян «Газете.Ru».
Он напомнил, что пока не было никаких реальных шагов для сближения Вашингтона и Москвы. По мнению политолога, России сейчас важно не попасть в переговорную ловушку и продолжать добиваться поставленных целей СВО на фронте.
По данным Financial Times, Владимир Зеленский согласился на переговоры с российской делегацией в Абу-Даби, чтобы не злить Трампа, а также из-за усталости украинского народа от боевых действий.
Сам глава киевского режима заявил, что следующий контакт с российскими представителями в Абу-Даби может состояться уже 1 февраля, пишет Москва 24. Зеленский заявил, что уже выслушал доклад украинской делегации о прошедшей встрече, где, по его словам, обсуждали мирный план, состоящий из 20 пунктов, и другие проблемные вопросы.