26 января 2026, 14:20

Экс-нардеп Олейник: Зеленский думает на русском языке

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский думает на русском языке, поэтому периодически переходит на него в публичных выступлениях. Об этом заявил бывший депутат Рады Владимир Олейник.





Напомним, Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе 25 января, говоря о гарантиях безопасности для Украины, едва не перешел на русский язык, пишут argumenti.ru. Так, вместо украинского «можливість» глава киевского режима начал произносить слово «возможность», но вовремя спохватился и исправился.



По словам Олейника, Зеленский «мыслит на русском языке», но на публике говорит на украинском, поэтому часто допускает подобные ляпы.





«Зеленский, да и тот же Петр Порошенко, и даже Юлия Тимошенко являются носителями русского языка, они, может, себя не считают русскими, но являются русскоязычными», — сказал Олейник «Газете.Ru».