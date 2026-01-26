Депутат Госдумы раскритиковал позицию Зеленского в отношении переговоров по Донбассу
Депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал позицию Владимира Зеленского в отношении переговоров по Донбассу. Об этом пишет РИА Новости.
Он заявил, что глава киевского режима игнорирует необходимость вывода войск из региона. Шеремет подчеркнул, что Зеленский демонстрирует агрессивный подход и неадекватное поведение. По его словам, он лишь имитирует готовность к диалогу, но на практике закрывает все пути к миру. Депутат считает, что вести переговоры с ним бессмысленно. Его слова не имеют ценности.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
