Безсонов назвал Константиновку южными воротами агломерации Краматорск-Славянск
Освобождение Константиновки имеет большое значение для дальнейшего продвижения российских войск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный обозреватель РЕН ТВ Даниил Безсонов.
Он подчеркнул, что Константиновка представляла собой сложную цель для штурма из-за большого количества многоэтажных зданий и наличия завода в городе. Освобождённый населённый пункт Безсонов охарактеризовал как «южные ворота агломерации Краматорск-Славянск».
«Это событие нельзя недооценивать. Я хочу выразить благодарность всем солдатам и офицерам, которые принимали участие в этой операции. Это действительно было очень сложно», — заявил военынй обозренватель.После взлома обороны ВСУ в Константиновке для российской армии открылась дорога к последней серьезной линии вражеских укреплений в ДНР — Славянск-Краматорск. Единственная преграда для наступления за этими рубежами только река Днепр.