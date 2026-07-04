Безсонов назвал Константиновку южными воротами агломерации Краматорск-Славянск

04 июля 2026, 06:56

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Освобождение Константиновки имеет большое значение для дальнейшего продвижения российских войск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный обозреватель РЕН ТВ Даниил Безсонов.





Он подчеркнул, что Константиновка представляла собой сложную цель для штурма из-за большого количества многоэтажных зданий и наличия завода в городе. Освобождённый населённый пункт Безсонов охарактеризовал как «южные ворота агломерации Краматорск-Славянск».



«Это событие нельзя недооценивать. Я хочу выразить благодарность всем солдатам и офицерам, которые принимали участие в этой операции. Это действительно было очень сложно», — заявил военынй обозренватель.