04 июля 2026, 06:19

Фото: istockphoto/ffikretow

Призывы европейских лидеров к прекращению огня направлены лишь на то, чтобы дать преимущество Владимиру Зеленскому. Об этом заявил французский эксперт Франсуа Мартен в интервью РЕН ТВ, комментируя освобождение Константиновки российскими вооружёнными силами.





Эксперт считает, что падение Украины на фоне российского наступления может привести к «краху режимов» европейских властей. Поэтому, по его мнению, лидеры ЕС говорят не о настоящем мире, а о временном перемирии.



Мартен отметил, что российское давление «постепенно размывает украинский фронт», а у Киева, по его оценкам, уже не хватает живой силы. В результате командованию ВСУ приходится снимать силы с одних направлений и перебрасывать их туда, где ситуация становится особенно напряженной.



«Для европейских лидеров жизненно необходимо добиться именно перемирия, а не мира. Но мы также отлично знаем, что это будет всего лишь тактический ход, чтобы затянуть конфликт еще на какое-то время», — сказал эксперт.