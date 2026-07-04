В Удмуртии сбили ракету ВСУ
Бречалов: силы ПВО сбили ракету ВСУ над Удмуртией
Украинские вооружённые формирования пытались атаковать Удмуртию крылатой ракетой. В небе над регионом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Как сообщил глава региона Александр Бречалов в своём телеграм-канале, российские военные сбили выпущенный снаряд. По его словам, враг пытался атаковать одно из предприятий, но не достиг своей цели.
«По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. На месте работают оперативные службы. Всю дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления», — написал Бречалов.Ранее армия России освободила Константиновку. Населённый пункт являлся важной частью обороны ВСУ на оставшейся под контролем Киева территории ДНР.