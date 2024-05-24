Безуглая обвинила Сырского и Залужного в отсутствии фортификаций под Харьковом

Нардеп Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая продолжает критиковать главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом пишет украинское издание «Страна».
По её словам, в отсутствии фортификаций в Харьковской области виновен именно Сырский, так как он отвечал за неё с лета 2022 года в качестве командующего группировкой «Хортица».
Она также уточнила, что фортификации создавали хаотично и по завышенным ценам или отсутствовали вовсе. Также, по словам Безуглой, минирование территорий было минимальным.
Ранее Безуглая заявляла, что намерена в публичном пространстве добиваться отставки Сырского.и его окружения.
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«Ни главком Залужный, ни Сырский не подготовили укреплений на Харьковщине. На границе укреплений просто не было, а то, что было построено в тылу военной администрацией создавалось по предоставленным ГШ ВСУ советским методикам времен Второй мировой войны», — написала Безуглая.
Она также уточнила, что фортификации создавали хаотично и по завышенным ценам или отсутствовали вовсе. Также, по словам Безуглой, минирование территорий было минимальным.
Ранее Безуглая заявляла, что намерена в публичном пространстве добиваться отставки Сырского.и его окружения.
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Элина Позднякова