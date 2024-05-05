Депутат Рады Безуглая матом послала украинцев, выкладывающих фото с куличами

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает неуместным выкладывать в социальные сети фотографии с празднованием Пасхи с куличами и прочими атрибутами домашнего уюта. По её мнению, это неприятно видеть мобилизованным солдатам.
Она призвала сограждан не демонстрировать военнослужащим в окопах то, как они в уютном тылу пекут и поедают румяные куличи и не раздражать их картинками домашнего благополучия. По словам нардепа, её знакомые военные, приходя в отпуск в Киев, выражали недовольство по этому поводу.
Ранее Безуглая высказывалась в поддержку идеи мобилизации украинских женщин по образцу израильской армии. Близка ей также идея министра экономики Юлии Свириденко о том, что в рамках борьбы за гендерное равенство следует привлекать больше женщин к разминированию.
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«Вы что, о***ли?» — обратилась депутат Рады к украинцам на «окопном» и совсем не парламентском языке.
Ранее Безуглая высказывалась в поддержку идеи мобилизации украинских женщин по образцу израильской армии. Близка ей также идея министра экономики Юлии Свириденко о том, что в рамках борьбы за гендерное равенство следует привлекать больше женщин к разминированию.
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Александр Бойцов