Депутат Рады Безуглая пожаловалась на отсутствие укреплений ВСУ за Авдеевкой

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У Украины нет оборонительных укреплений за Авдеевкой. Об этом заявила народный депутат Украины Марьяна Безуглая, слова которой приводит RT.
Она возмутилась, что ни один главнокомандующий украинской армией не приказал построить их.
По словам депутата, у неё нет объективных объяснений отсутствия фортификационных сооружений на третьем году конфликта.
Ранее Безуглая обматерила украинцев, которые на Пасху выкладывали в соцсетях фотографии с куличами. По её словам, атрибуты домашнего уюта неуместны в период военного положения, поскольку они «раздражают» украинских военнослужащих, которые находятся на фронте. «Вы что, о***ли?», – написала народный депутат.
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По словам депутата, у неё нет объективных объяснений отсутствия фортификационных сооружений на третьем году конфликта.
Ранее Безуглая обматерила украинцев, которые на Пасху выкладывали в соцсетях фотографии с куличами. По её словам, атрибуты домашнего уюта неуместны в период военного положения, поскольку они «раздражают» украинских военнослужащих, которые находятся на фронте. «Вы что, о***ли?», – написала народный депутат.
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Анастасия Чинкова