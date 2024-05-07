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Депутат Рады Безуглая пожаловалась на отсутствие укреплений ВСУ за Авдеевкой

Безуглая заявила об отсутствии оборонительных укреплений ВСУ за Авдеевкой
07 мая 2024, 14:20
Фото: iStock/Multipedia

Фото: iStock/Multipedia

У Украины нет оборонительных укреплений за Авдеевкой. Об этом заявила народный депутат Украины Марьяна Безуглая, слова которой приводит RT.
Она возмутилась, что ни один главнокомандующий украинской армией не приказал построить их.

По словам депутата, у неё нет объективных объяснений отсутствия фортификационных сооружений на третьем году конфликта.



Ранее Безуглая обматерила украинцев, которые на Пасху выкладывали в соцсетях фотографии с куличами. По её словам, атрибуты домашнего уюта неуместны в период военного положения, поскольку они «раздражают» украинских военнослужащих, которые находятся на фронте. «Вы что, о***ли?», – написала народный депутат.

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ВС РФ взорвали цех по производству твердого ракетного топлива для ВСУ
ВС РФ поразили украинский цех по производству твердого ракетного топлива
07 мая 2024, 14:35

Фото: iStock/maki_shmaki

За минувшие сутки российские военные поразили цех производства твердого ракетного топлива для нужд ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены: цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также добавляется, что армия России уничтожила живую силу противника в 128-ми районах зоны проведения спецоперации.

Кроме того, уточняется, что за минувшие сутки российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника, семь французских управляемых авиабомб «Hammer» и семь чешских реактивных снарядов «Vampire».

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Пушилин заявил об оптимистичной обстановке в Часов Яре
Пушилин: по Часов Яру приходит оптимистичная информация
07 мая 2024, 14:06

Фото: сайт Кремля

Из Часов Яра приходит оптимистичная информация о ситуации в населённом пункте для ВС РФ. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
«Информация поступает оптимистичная», — сказал Пушилин, отвечая на вопрос РИА Новости об обстановке в Часов Яре на сегодняшний день.

Накануне глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что украинские военные взорвали мост через канал Северский Донец-Донбасс под Часов Яром. Он с сожалением отметил, что уничтожение моста через канал означает, что на другой стороне подразделений ВСУ больше нет.

Уточняется, что на подобный шаг ВСУ решились для того, чтобы постараться сдержать наступление армии России по флангам от города.

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«Видны столбы дыма»: Стало известно о взрывах в Сумской области
В городе Белополье Сумской области произошли взрывы
07 мая 2024, 14:04

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы произошли в городе Белополье Сумской области на севере Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

В населенном пункте видны столбы дыма. Воздушная тревога не объявлялась. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что в ряде районов Харькова и Сумской области исчез свет после взрывов. Электричество было отключено в Сумах, Лебединье, Белополье и Ахтырке. Аналогичные проблемы были зафиксированы в некоторых районах Харькова.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Патрушев раскрыл цель анонса «массовой атаки» со стороны ВСУ
Патрушев: ВСУ хотели испортить праздник инаугурации анонсом атаки ВСУ
07 мая 2024, 13:48

Фото: сайт Кремля

Анонс «массовой атаки» со стороны ВСУ был сделан для того, чтобы испортить праздник в честь инаугурации президента России. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в беседе с ТАСС.
Однако, подчеркнул он, киевским властям, как бы они не старались, этого сделать не удалось.

Ранее сообщалось, что украинские войска готовят массированный удар по территории России рано утром 7 мая. В частности, речь шла о запуске свыше 50 беспилотников и десятка дальнобойных ракет.

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Церемония с участием около 2000 тысяч приглашённых гостей прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Путин принёс присягу народу и вступил на пост главы государства, который он будет занимать следующие шесть лет – до 2030 года.

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#вс рф
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Беспилотник ВСУ атаковал склад топлива на ж/д станции под Воронежем
Украинский БПЛА атаковал склад топлива на ж/д станции в Лисках
07 мая 2024, 13:15

Фото: iStock/rancho_runner

Украинский беспилотник атаковал склад топлива на железнодорожной станции «Лиски» в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что следы удара дрона были обнаружены 6 мая. При дневном обходе территории охранники нашли обломки беспилотника самолётного типа. Затем они увидели вмятину на цистерне с топливом со следами горения.

На место происшествия были вызваны взрывотехники Росгвардии. Они изъяли обломки беспиолотника.

В результате падения объекта никто не пострадал.

Накануне ВСУ обстреляли с помощью беспилотников Белгородскую область. Дроны попали в два пассажирских автобуса и легковой автомобиль. В результате погибли семь человек, более 40 получили ранения.

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#железнодорожная станция
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В России оценили американские истребители F-16, обещанные Украине
Депутат Ивлев: российские самолёты фронтовой авиации превосходят F-16
07 мая 2024, 13:02

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Российские самолёты фронтовой авиации значительно превосходят американские истребители F-16 Fighting Falcon, которые будут поставлены Украине. Об этом депутат Госдумы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что американский самолёт является неплохой техникой, которую США испытали во многих современных военных конфликтах, поэтому недооценивать его возможности «было бы преступным». Однако российские фронтовые самолёты имеют более высокие боевые возможности.

Также Ивлев отметил профессионализм российских лётчиков, которые регулярно показывают своё мастерство на Украине.

Депутат предположил, что украинские войска не станут использовать F-16 над линией боевого соприкосновения из-за превосходства российской авиации.

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#украина
#сша
#россия
#авиация
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Подполье: ВС России нанесли удар по свежим силам ВСУ в селе Гремяч
07 мая 2024, 12:56

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по свежим силам украинской армии в Черниговской области. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Лебедева, ранее поступала информация о том, что в Гремяч прибыла тяжелая военная техника. Он отметил, что ракетные удары были связаны с этими данными.

Лебедев добавил, что в настоящее время итоги еще неизвестны, однако сильная детонация была слышна в нескольких километрах от места удара. При этом в Новгород-Северске было зафиксировано 4 удара. Уточняется, что в этой местности происходит доукомплектование разбитых подразделений ВСУ.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#спецоперация
#вс рф
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«Террористические скоты»: Военэксперт рассказал, что готовит Украина к инаугурации Путина
Влупим так, что мало не покажется: Путин вовремя распорядился о подготовке ядерных учений
07 мая 2024, 12:21

Фото: iStock/Artfoliophoto

Сегодня, 7 мая, проходит церемония инаугурации президента России. В этот день действующий глава государства Владимир Путин, победивший на выборах в марте с результатом 87,28% голосов, официально вступит в должность.
Политический обозреватель сайта «Украина.ру» Владимир Скачко в беседе с «Радио 1» рассказал, как Украина может готовиться к этому важному для России дню.

«Вполне вероятно, что они и к 7, и к 9 мая готовили какие-то провокации, чтобы этими громкими и шумными акциями сбить негатив собственных провалов на фронтах ВСУ. Но вчера Владимир Путин распорядился провести учения с использованием нетактического ядерного оружия, то есть в Европе особенно уместно говорить о китайском предупреждении. Дескать испортите праздник — влупим так, что мало не покажется. Если ничего не будет, значит, надо и дальше использовать такие предупреждения», — объяснил эксперт.

Собеседник добавил, что никто не застрахован от городских сумасшедших, которые могут предпринять какие-то антигуманные акты.
«Но нужно понимать, что могут найтись городские сумасшедшие, которые, пользуясь разногласиями между западными кураторами, могут предпринять какие-то жуткие, страшные, антигуманные акты: ударить беспилотниками, ракетами, дронами. Всё было подготовлено, всё было упаковано, чтобы испортить два знаковых события в современной истории России — инаугурацию Путина и День Победы. Пока они ведут себя как террористические скоты в штатном режиме — без всплесков. Но еще есть время, чтобы они кроваво исправились», — сказал политический обозреватель.

Владимир Скачко уверен, что президент России Владимир Путин вовремя объяснил, «что кому будет, если люди нюх потеряют окончательно».

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Стало известно, что суд в Москве заочно арестовал воюющих в составе ВСУ наёмников
В России заочно арестованы три наемника из США, Израиля и Молдавии
07 мая 2024, 11:27

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в РФ заочно арестовал троих наемников: Дениса Десяткина из Израиля, бывшего морского пехотинца Троя Оффенбекера из США и Станислава Гибадулина из Молдавии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Сообщается, что наемники скрываются от следствия в рамках уголовного дела о наемничестве, а также то, что они являются бойцами «Иностранного легиона». Все они заочно арестованы в Москве.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил наемника из Грузии, воевавшего в зоне СВО на стороне ВСУ, к 14 годам колонии. Следствие установило, что грузинский военный прибыл на Украину в марте 2022 года. За военные действия на стороне ВСУ он получил 1,5 миллиона рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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