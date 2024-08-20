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Безуглая: «Ситуация выглядит так, будто мы отдаем Донетчину»

Нардеп Безуглая заявила о выводе подразделений ВСУ из части ДНР
20 августа 2024, 20:55

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выводят целые подразделения из Донецкой народной республики, оставляя фронтовые позиции без защиты. Об этом она сообщила в интервью украинскому изданию.
По её словам, российские войска проходят через пустые укрепления, не встречая сопротивления. Безуглая предупредила, что в ближайшее время российские силы могут установить контроль над Покровском и Торецком.
«Ситуация выглядит так, будто мы отдаем Донетчину», – высказалась Безуглая.



Депутат отметила, что захват Покровска откроет путь российским войскам на Павлоград, где отсутствуют укрепления, а также на Днепропетровск.

Политик считает, что контроль ВС РФ над Торецком может привести к захвату Краматорской агломерации и выходу в Харьковскую область.

По мнению Безуглой главком ВСУ Александр Сырский «выводит войну на новый уровень маневров, аналогичный Второй мировой войне, где ставки идут на потерю или получение целых регионов».
«Сырский играет в «пан или пропал», не обращая внимания на последствия», – добавила депутат.

Ранее Марьяна Безуглая спрогнозировала, что Украина рискует потерять Харьковскую область.

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#оружие
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#вс рф
Сенатор Джабаров предложил жёсткое наказание для иностранных наёмников
Сенатор Джабаров предложил давать иностранным наёмникам пожизненный срок
20 августа 2024, 20:27

Фото: iStock/e-crow

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что иностранные наёмники, воюющие на фронте в составе ВСУ, должны получать пожизненные сроки, поскольку наёмничество само по себе является тяжким преступлением.
«Участь наемников плачевная. Я бы им давал пожизненный срок. Наёмничество — тяжкое преступление, если они попадут в плен. Но решение за нашими военными. Либо вести с ними бой с любыми результатами этого боя», — пояснил в беседе с NEWS.ru Джабаров.

Ранее руководитель аппарата Союза добровольцев Донбасса, офицер управления 7-й добровольческой бригады Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили также заявлял, что в атаке на Курскую область участвует большое число иностранных наёмников, включая французов, поляков, румын, грузин и т. д.

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#украина
#россия
#спецоперация
#армия
#наказание
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Россиянка поехала на СВО в поисках пропавшего в бою мужа
Россиянка поехала на СВО, чтобы найти пропавшего в бою мужа
20 августа 2024, 20:05

Фото: istockphoto/e-crow

Сабина, жена пропавшего командира штурмового отряда Арсена Геворгяна, рассказала, как отправилась на передовую, чтобы найти мужа. Последнее аудиосообщение от Арсена она получила 5 июня, в котором он выразил плохое предчувствие.
«Ты, если что, мне пиши. Я потом отвечу. Всё, зайка, пока-пока. Люблю тебя», –передает РТ слова мужа Сабины.

12 июня Сабине позвонили из части и сообщили, что её супруг погиб. Арсен вместе с товарищами пошел на помощь группе Самсона, чтобы обеспечить отход штурмовиков. Но их взяли в кольцо. Муж Сабины начал прикрывать ребят. Пулеметчик из церкви простреливал ему ноги. Арсен на руках отполз к другому зданию и перетягивал раны жгутом, когда в него попал FPV. Он сгорел заживо. Благодаря Арсену четверо бойцов смогли убежать.

Самсон рассказал Сабине, что тащил Арсена до монолитной плиты, чтобы спрятать от минометов. Сам он терял сознание, но поставил точку локации и пополз на эвакуацию.

Сабина решила забрать тело мужа с поля боя. Через знакомых она вышла на бойцов «Ахмата» и отправилась в Лисичанск. Но вытащить Арсена пока не удалось из-за ожесточенных боев в районе Волчанска.

В итоге девушка вернулась из зоны СВО и планирует заключить контракт с Минобороны, чтобы поехать на передовую уже официально. Главное для неё – найти мужа.
«Пока не обнимешь меня – холодного или тёплого, – ни во что не верь», – сказал боец жене перед отправкой.

Сабина взяла позывной Карма и сейчас волонтером помогает полку мужа и взводам БПЛА. Бойцы «Ахмата» на день рождения девушки исполнили ее желание – пустили памятный залп по противнику.

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#рф
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Зеленский: ситуация на торецком и покровском направлениях сложная
Зеленский заявил о сложной ситуации на покровском и торецком направлениях
20 августа 2024, 19:37

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию на покровском и торецком направлениях как сложную для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Главнокомандующий Сырский представил доклад о фронте и обороне на этих направлениях. Ситуация действительно непростая», – высказался Зеленский.
Ранее Сырский также подтвердил, что ВСУ сталкиваются с серьезными трудностями на всей линии фронта. Он добавил, что российская армия сохраняет значительное преимущество в артиллерийских боеприпасах, в три раза превышая запасы украинских войск.

Кроме этого депутат рады Украины Безуглая, также в Telegram, заявила, что переход городов Покровск и Торецк под контроль России – это вопрос ближайшего времени. Она сообщила, что участки фронта не защищают и военным не поступают боеприпасы.

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#контроль
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#лнр
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#зеленский
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«Боеприпасы не поступают»: нардеп Украины предрекла сдачу Харьковской области
Нардеп Безуглая спрогнозировала потерю Украиной Харьковской области
20 августа 2024, 19:25

istock/Gennadiy Kravchenko

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая высказала мнение, что Украина потеряет Харьковскую область. Она отметила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически отдают Донецкую область. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Я не могу думать ни о чем, кроме событий в Донецкой области. Наши подразделения выводят войска, оставляя целые участки фронта без защиты. Боеприпасы не поступают, и противник проходит через пустые укрепления», – высказалась депутат.

Безуглая заявила, что переход городов Покровск и Торецк под контроль российских войск – это вопрос ближайшего времени. За этими населенными пунктами расположены ключевые дороги на Павлоград и Краматорск, которые ведут в Днепропетровскую и Харьковскую области. В этих регионах у Украины нет никаких укреплений.

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ВС РФ применили против ВСУ новое оружие под Курском
«АиФ»: Новый дрон «Князь Вандал Новгородский» устойчив ко всем средствам РЭБ
20 августа 2024, 19:22

Фото: iStock/rancho_runner

В Курской области российские военные начали применять против ВСУ новый тип FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский». Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на слова военного обозревателя Виктора Литовкина.
Отмечается, что БПЛА управляется по проводу, поэтому засечь пункт управления дроном невозможно из-за отсутствия радиосигналов. В настоящее время «Князь Вандал Новгородский» активно тестируется на бронетехнике и бойцах противника в Курской области.

Согласно информации источника, РЭБ ВСУ против нового российского беспилотника бессильны. Примечательно, что новый тип FPV-дронов дороже, у него проще траектория движения и меньше дальность полета.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#курская область
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Алаудинов: ВСУ планировать подорвать мосты в Курской области
Алаудинов рассказал о планах ВСУ подорвать мосты в Курской области
20 августа 2024, 19:08

Фото: istockphoto/e-crow

ВСУ планировали подорвать мосты в Курской области, чтобы отрезать российских военных от поддержки. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 20 августа.
По словам Алаудинова, украинское командование намеревалось провести операцию, не подозревая, что российские войска перехватили их радиосигналы. Когда пикап с украинскими солдатами заехал на территорию, российские военные нанесли удар.
«То, что подорван какой-то мост, не означает конец. Мы можем быстро развернуть понтонные мосты и у нас есть множество катеров для поддержки», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1», комментируя ситуацию с разрушением мостов через реку Сейм.

По текущей обстановке в приграничных районах Курской области, Алаудинов отметил, что «противник остановлен по всему периметру». Он добавил, что передовые эшелоны ВСУ уничтожены, и сейчас российские силы продолжают «зачистку.

Ранее генерал рассказал, как российские военные сорвали ночную операцию ВСУ под Курском.

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Тренера из Одессы избили, увезли в лес и изнасиловали за нежелание воевать в ВСУ
Фитнес-тренера из Одессы избили и изнасиловали за нежелание вступать в ВСУ
20 августа 2024, 18:58

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

За нежелание воевать в рядах ВСУ фитнес-тренера из Одессы избили, увезли в лес и изнасиловали. Об этом сообщает издание «Страна».
В один из дней к фитнес-тренеру из Одессы ворвались сотрудники военкомата с требованием проследовать за ними, однако мужчина идти на фронт отказался, после чего оскорбил их. Видеозапись разговора попала в сеть, и многие ополчились против тренера.

Этим же вечером мужчину избили и увезли насиловать в лес. После в интернете был опубликован второй ролик, на котором раздетый одессит говорит, что его изнасиловали, и, что теперь он будет служить в ВСУ. После всех унижений тренер принял присягу и был мобилизован.

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#тренер
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#мужчина
#сотрудники
#всу
#спецоперация
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Алаудинов рассказал, как российские военные сорвали ночную операцию ВСУ под Курском
Алаудинов: ВС России сорвали ночную попытку ротации ВСУ в Курской области
20 августа 2024, 18:42

Фото: Минобороны РФ

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ не смогли провести ротацию на Курском направлении в ночь на 20 августа. В своем Telegram-канале он рассказал, что противник планировал перемещение, не подозревая о наличии у российских войск их радиосвязи.

Когда пикап с украинскими солдатами заехал на территорию, российские военные нанесли удар.
«Медик подбежал к ним и в рацию закричал: Заберите нас отсюда, мы не можем больше, это ад, нам нужны психологи!» – описал произошедшее Алаудинов.

По данным генерала, украинские войска столкнулись с серьезными трудностями.

Ранее командир спецназа рассказывал, как что в телефонах украинских военнопленных бывает много полезной для России информации. При этом в плену боевики пытаются притвориться представителями мирных профессий.

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#военные
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#удар
#спецоперация
#курская область
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Пасечник оценил угрозу ЛНР после атаки ВСУ на Курскую область
Пасечник: атака ВСУ на Курскую область не создала угрозы для линии фронта в ЛНР
20 августа 2024, 18:17

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Глава региона Леонид Пасечник заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область не создала угрозы для линии фронта в Луганской народной республике. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пасечника, в настоящее время ситуация стабильна. Он отметил, что у него отсутствуют данные о какой-либо напряженности в регионе.

Пасечник подчеркнул, что украинские войска начали часто обстреливать Кременную с использованием большого числа снарядов. Целями ВСУ становятся также и гражданские объекты.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

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