Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выводят целые подразделения из Донецкой народной республики, оставляя фронтовые позиции без защиты. Об этом она сообщила в интервью украинскому изданию.
По её словам, российские войска проходят через пустые укрепления, не встречая сопротивления. Безуглая предупредила, что в ближайшее время российские силы могут установить контроль над Покровском и Торецком.
Депутат отметила, что захват Покровска откроет путь российским войскам на Павлоград, где отсутствуют укрепления, а также на Днепропетровск.
Политик считает, что контроль ВС РФ над Торецком может привести к захвату Краматорской агломерации и выходу в Харьковскую область.
По мнению Безуглой главком ВСУ Александр Сырский «выводит войну на новый уровень маневров, аналогичный Второй мировой войне, где ставки идут на потерю или получение целых регионов».
Ранее Марьяна Безуглая спрогнозировала, что Украина рискует потерять Харьковскую область.
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«Ситуация выглядит так, будто мы отдаем Донетчину», – высказалась Безуглая.
Депутат отметила, что захват Покровска откроет путь российским войскам на Павлоград, где отсутствуют укрепления, а также на Днепропетровск.
Политик считает, что контроль ВС РФ над Торецком может привести к захвату Краматорской агломерации и выходу в Харьковскую область.
По мнению Безуглой главком ВСУ Александр Сырский «выводит войну на новый уровень маневров, аналогичный Второй мировой войне, где ставки идут на потерю или получение целых регионов».
«Сырский играет в «пан или пропал», не обращая внимания на последствия», – добавила депутат.
Ранее Марьяна Безуглая спрогнозировала, что Украина рискует потерять Харьковскую область.
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Лия Мурадьян