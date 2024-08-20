«Центр» разгромил крупнейшую группировку ВСУ под Торецком в ДНР

Фото: сайт Минобороны РФ
Подразделения группировки войск «Центр» разгромили крупную группировку противника. В результате операции освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкого в ДНР и стратегически важный логистический узел Новгородское.
Российская армия разгромила 25 воздушно-десантную бригаду ВСУ, а также сотую механизированную бригаду и 120-ю бригаду теробороны. Бои проходили в районах Торецка и Калиново.
ВС РФ значительно ослабили противника и укрепили позиции российских войск в Донецкой Народной Республике.
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– «Противник понес значительные потери: более 585 военнослужащих, три танка, два автомобиля, а также 155-мм гаубицу М777, произведенную в США, два 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30», – сообщает Министерство обороны.
ВС РФ значительно ослабили противника и укрепили позиции российских войск в Донецкой Народной Республике.
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Лия Мурадьян