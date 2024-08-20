ВС РФ применили против ВСУ новое оружие под Курском

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В Курской области российские военные начали применять против ВСУ новый тип FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский». Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на слова военного обозревателя Виктора Литовкина.
Отмечается, что БПЛА управляется по проводу, поэтому засечь пункт управления дроном невозможно из-за отсутствия радиосигналов. В настоящее время «Князь Вандал Новгородский» активно тестируется на бронетехнике и бойцах противника в Курской области.
Согласно информации источника, РЭБ ВСУ против нового российского беспилотника бессильны. Примечательно, что новый тип FPV-дронов дороже, у него проще траектория движения и меньше дальность полета.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Согласно информации источника, РЭБ ВСУ против нового российского беспилотника бессильны. Примечательно, что новый тип FPV-дронов дороже, у него проще траектория движения и меньше дальность полета.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова