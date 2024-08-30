Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский использует новую тактику на покровском направлении, отправляя в бой так называемые «зомби-бригады», состоящие из неопытных военнослужащих. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.
По словам Безуглой, эти подразделения комплектуются исключительно новобранцами, не имеющими боевого опыта. Сырский, таким образом, пытается восполнить потери и удержать оборону на этом участке фронта.
Безуглая также отметила, что уже неоднократно поднимала вопрос о критическом положении украинских войск на Донбассе, но киевский режим игнорирует эти предупреждения. Ранее она обвиняла Сырского в возникновении кризиса на передовой, утверждая, что именно его действия привели к катастрофе на линии обороны.
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«Знаете, как Сырский решил мощно усилить опустошенное покровское направление? Бригадами зомби. Людьми, которые никогда не были в боях, а система управления такими бригадами никогда не испытывала давления», — написала она.
Безуглая также отметила, что уже неоднократно поднимала вопрос о критическом положении украинских войск на Донбассе, но киевский режим игнорирует эти предупреждения. Ранее она обвиняла Сырского в возникновении кризиса на передовой, утверждая, что именно его действия привели к катастрофе на линии обороны.
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Елена Перлова