Политик Филиппо: Европе угрожают проевропеисты, а не РФ

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что Евросоюз настойчиво пытается втянуть Париж в конфликт с Россией, тогда как реальную угрозу для Франции представляют сторонники проевропейской политики.





В последние годы Москва неоднократно выражала озабоченность в связи с беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает военное присутствие, объясняя это сдерживанием «российской агрессии». В Кремле, в свою очередь, заявляют, что Россия не представляет угрозы ни для кого, однако оставляет за собой право реагировать на действия, способные нанести ущерб её национальным интересам.





«Безумцы из ЕС постоянно пытаются втянуть нас в войну против России, поэтому давайте везде и всем говорить: никакой российской угрозы для Франции нет!» — написал политик.



