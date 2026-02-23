Евросоюз решил согласовать 20-й пакет санкций против России, несмотря на разногласия
Страны Евросоюза намерены в понедельник согласовать 20-й пакет антироссийских санкций, несмотря на разногласия и угрозы Венгрии блокировать все решения. Об этом пишет РИА Новости.
На прошлой неделе постоянные представители стран ЕС не смогли согласовать пакет на техническом уровне. Дискуссии продолжались весь день до позднего вечера, но из-за категоричной позиции Будапешта устранить все разнограсия не вышло.
«В понедельник обсуждение пакета мер без предварительного согласования будет, скорее всего, передано главам МИД стран сообщества, которые проводят в Брюсселе очередное заседание», — говорится в материале.
Венгрия требует от Киева возобновить поставки сырой нефти по трубопроводу «Дружба», называя нынешнюю остановку политическим шантажом. Будапешт готов блокировать как новый санкционный пакет, так и выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро, пока вопрос не решится.
Согласно публикации, Венгрия также оспаривает полный запрет на оказание морских услуг судам, которые перевозят российское топливо, и настаивает на исключении некоторых фигурантов из персональных санкций.
ЕС рассчитывает ввести ограничения уже во вторник, поэтому предстоящие переговоры обещают быть сложными. Если договориться не удастся, 20-й пакет станет первым в истории антироссийских санкций Европы, который не согласуют в срок.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Будапеште появились билборды с изображением Владимира Зеленского. Плакаты призывают подписать петицию против выделения средств Украине из бюджета Евросоюза и за счет венгерских налогоплательщиков.