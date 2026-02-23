Евросоюз решил согласовать 20-й пакет санкций против России, несмотря на разногласия

23 февраля 2026, 02:04

Фото: iStock/Leestat

Страны Евросоюза намерены в понедельник согласовать 20-й пакет антироссийских санкций, несмотря на разногласия и угрозы Венгрии блокировать все решения. Об этом пишет РИА Новости.





На прошлой неделе постоянные представители стран ЕС не смогли согласовать пакет на техническом уровне. Дискуссии продолжались весь день до позднего вечера, но из-за категоричной позиции Будапешта устранить все разнограсия не вышло.





«В понедельник обсуждение пакета мер без предварительного согласования будет, скорее всего, передано главам МИД стран сообщества, которые проводят в Брюсселе очередное заседание», — говорится в материале.