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РФ может уничтожить объекты военной промышленности по всей Украине, если по Крыму нанесут удар.
Об этом написал обозреватель Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.
Журналист считает, что российская армия нанесёт удары по украинским ВПК, критической инфраструктуре, а также центрам принятия решений. Как это делалось и ранее после попыток Украины обострить ситуацию в зоне СВО.
Ранее сообщалось, что ВСУ оказались в патовой ситуации. Бойцы изнеможены, а снарядов не хватает, чтобы отражать атаки российской армии. Об этом сообщил в эфире канала Welt немецкий журналист Пауль Ронцхаймер после того, как посетил Киев и пообщался с украинскими бойцами на фронте. По словам журналиста, ситуация приобрела драматичный оттенок.
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«Российский ответ на возможные повторные атаки на Крым будет выражаться не в резком изменении ситуации на линии фронта, а в стремительном увеличении количества воздушных ударов по стратегическим объектам на всей территории Украины», —сказано в материале.
Ранее сообщалось, что ВСУ оказались в патовой ситуации. Бойцы изнеможены, а снарядов не хватает, чтобы отражать атаки российской армии. Об этом сообщил в эфире канала Welt немецкий журналист Пауль Ронцхаймер после того, как посетил Киев и пообщался с украинскими бойцами на фронте. По словам журналиста, ситуация приобрела драматичный оттенок.
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Мария Фирсова