Российские военные перехватили американские ракеты ADM-160B MALD

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Минобороны РФ впервые отчиталось об успешном перехвате двух ракет ADM-160B MALD производства США.
Интересно, что США официально не сообщали о поставках Киеву ракет данного типа, пишет РИА Новости.
Ракета-имитатор ADM-160B MALD (Miniature Air-Launched Decoy) является гибридом ракеты и БПЛА. Её запускают с самолета. Но боевой части не несет. Она представляет собой «обманку», главной задачей которой является вынудить системы ПВО противника отреагировать и рассекретить местоположение батареи.
MALD создаёт помехи, изображая боевой самолет, выступая в роли мишени или ложной цели. Ракету оснастили системой имитации РЛС-сигнатур СВЧ, УКВ и микроволновых частот. Она может реалистично имитировать практически любые дозвуковые машины.
Во время запуска крылья разворачиваются, начинает работать турбореактивный двигатель TJ-50. Инерциальная навигационная система, поддерживаемая GPS, удерживает MALD на заданном курсе. У пилота есть возможность изменить его в любой момент.
Воздушный имитатор MALD интересен российской стороне. Возможно, обломки, которые собрали трофейные команды, уже изучаются в секретном НИИ.
Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул Запад в том, что украинская армия испытывает недостаток оружия и назвал контрнаступление ВСУ «довольно успешным». Об этом он сказал в интервью испанской газете Mundo.
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Ракета-имитатор ADM-160B MALD (Miniature Air-Launched Decoy) является гибридом ракеты и БПЛА. Её запускают с самолета. Но боевой части не несет. Она представляет собой «обманку», главной задачей которой является вынудить системы ПВО противника отреагировать и рассекретить местоположение батареи.
Во время запуска крылья разворачиваются, начинает работать турбореактивный двигатель TJ-50. Инерциальная навигационная система, поддерживаемая GPS, удерживает MALD на заданном курсе. У пилота есть возможность изменить его в любой момент.
Воздушный имитатор MALD интересен российской стороне. Возможно, обломки, которые собрали трофейные команды, уже изучаются в секретном НИИ.
Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул Запад в том, что украинская армия испытывает недостаток оружия и назвал контрнаступление ВСУ «довольно успешным». Об этом он сказал в интервью испанской газете Mundo.
«Учитывая предоставленные возможности (вооружение, полученное от Запада), контрнаступление прошло довольно успешно», - сказал Андрей Ермак в интервью испанской газете Mundo.Читайте также:
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Мария Фирсова